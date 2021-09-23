Юные футболисты из Челябинска вышли в финальную стадию турнира «Кожаный мяч»

Команда «Форвард» выиграла полуфинальный раунд соревнований

В городе Ессентуки Ставропольского края с 15 по 22 октября прошел второй отборочный этап финала Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2010—2011 года рождения. В турнире приняли участие 24 команды, а звание сильнейших досталось челябинской команде «Форвард», сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и оборону».

На групповом этапе, где все команды-участницы были поделены на 8 групп, челябинцы боролись за выход в плей-офф с футбольными коллективами из Тамбовской, Костромской и Нижегородской областей. Одержав две убедительные победы и уступив команде из Нижнего Новгорода, представители Южного Урала пробились в четвертьфинал.

Победив соперников из Приморского края, наши футболисты вышли в полуфинал. И здесь наша команда выиграла свой поединок, на сей раз у представителей Краснодарского края, со счетом 4:3.

В решающем матче за право участвовать в «Финале четырех» челябинской команде предстояло снова встретиться со своими обидчиками на групповом этапе — с футбольным коллективом из Нижнего Новгорода. В напряженном финальном матче «Форвард» одержал победу со счетом 4:2 и стал победителем турнира.

Таким образом, челябинский клуб завоевал право принять участие и побороться за призы в финальных соревнованиях, которые пройдут с 15 по 21 октября в Волгограде.