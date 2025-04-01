Юные футболисты Челябинской области выиграли турнир «Кожаный мяч»

В финальном матче команда из села Долгодеревенского выиграла у ребят из города Волжска

В Нижнем Новгороде завершился Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч», победителем которого стала команда Сосновского района. Ребята из села Долгодеревенского завоевали трофей среди юношей 2007—2008 года рождения. В финальном матче они по пенальти выиграли у соперников из города Волжска, сообщает региональный Минспорт.

Финальный этап соревнований прошел с 27 по 31 марта в Нижнем Новгороде. Успешно выступили в нем воспитанники ДЮСШ Сосновского района из села Долгодеревенского.

На групповом этапе они одержали пять побед и добились права сыграть в решающем матче за трофей. Здесь ребята в серии пенальти выиграли у команды из города Волжска и стали победителями турнира. Занимаются футболисты под руководством тренеров Николая Яскельчика и Алексея Пелькова.

Отметим, что Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» — это старейший и крупнейший детско-юношеский турнир в России. Он проводится с 1964 года, а одним из инициаторов его создания был Лев Яшин.