В Нижнем Новгороде завершилось первенство России по мини-футболу, в котором яркую победу одержала команда девочек «Т-34» из Златоуста. В финале южноуральские спортсменки победили команду «Спартанки-РЦПФ», сообщает пресс-служба администрации Златоуста.
На первенстве России по мини-футболу за победу сражались 11 команд с игроками 10—12 лет. В первые игровые дни подопечные Дамира Шафигулина записали в актив одну победу и одну ничью. В своей группе В наши землячки разобрались с истринской «Жемчужиной» — 3:1 и завершили игру с «Лидером» из Санкт-Петербурга со счетом 2:2. А в финале команда «Т-34» обыграла «Спартанки-РЦПФ».
Путевки на всероссийские соревнования «Т-34» добыла в первенстве Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Но было неясно, сможет ли команда участвовать в соревнованиях. Поездку помогла оплатить мэрия, и часть денег внесли болельщики.
Напомним, что юные ватерполистки из Златоуста завоевали золото первенства России. Уверенную победу одержали спортсменки клуба «Динамо-Уралочка».
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