Юные челябинские волейболистки проиграли соперницам из Тульской области

В Тюмени прошел заключительный матч 7 тура чемпионата России Молодежной лиги

Сегодня, 13 февраля, юные челябинские волейболистки из команды «Динамо-Метар-2» проиграли своим соперницам из Тульской области в заключительном, четвертом матче 7 тура чемпионата России Молодежной лиги. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Тулицы-2». Напомним, матч прошел в Тюмени.

Первый период завершился победой челябинских спортсменок — счет составил 18:25 в пользу «Динамо-Метар-2». Во втором периоде волейболистки из Тульской области смогли отыграться: счет — 25:20. В третьем периоде команда «Динамо-Метар-2» вновь обыграла «Тулицу-2», счет составил 21:25. В четвертом периоде соперники снова сровняли счет. Для того, чтобы выявить победителя, пришлось проводить тай-брейк, и по результатам дополнительного периода победу в заключительном матче одержала команда из Тульской области.

Напомним, двумя днями ранее юные челябинские волейболистки во время второго матча 7 тура одержали победу над командой «Тулица-2». Тогда счет составил 3:2. В этот раз все наоборот: волейболистки из Тульской области взяли реванш.