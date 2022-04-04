Юные челябинские танцоры одержали три победы на первенстве России Лев Огорельцев и Валерия Подрядова не знали равных в категории 12-13 лет



Впервые за много лет чемпионами России по бальным танцам стала южноуральская пара Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Ребята выступали в категории 12-13 лет, где за первое место соревновались еще 114 пар. Ребята завоевали три золотых медали в двоеборье, европейской программе и первенстве по стилю American smooth.



Напомним, что челябинские танцоры стали

В Москве завершился чемпионат и первенство России по бальным танцам. Всего в турнире участвовали более трех тысяч пар. Чемпионами страны в категории 12-13 лет стала южноуральская пара. Лев Огорельцев и Валерия Подрядова завоевали три золотых медали, сообщает пресс-служба всероссийской федерации танцевального спорта.Впервые за много лет чемпионами России по бальным танцам стала южноуральская пара Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Ребята выступали в категории 12-13 лет, где за первое место соревновались еще 114 пар. Ребята завоевали три золотых медали в двоеборье, европейской программе и первенстве по стилю American smooth.Напомним, что челябинские танцоры стали победителями чемпионата и первенства УрФО по спортивным танцам.

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