В Москве завершился чемпионат и первенство России по бальным танцам. Всего в турнире участвовали более трех тысяч пар. Чемпионами страны в категории 12-13 лет стала южноуральская пара. Лев Огорельцев и Валерия Подрядова завоевали три золотых медали, сообщает пресс-служба всероссийской федерации танцевального спорта.
Впервые за много лет чемпионами России по бальным танцам стала южноуральская пара Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Ребята выступали в категории 12-13 лет, где за первое место соревновались еще 114 пар. Ребята завоевали три золотых медали в двоеборье, европейской программе и первенстве по стилю American smooth.
Напомним, что челябинские танцоры стали победителями чемпионата и первенства УрФО по спортивным танцам.
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