Юные челябинские спортсменки стали призерами первенства России по прыжкам в воду

На соревнованиях в Пензе они завоевали серебряные медали

На проходящем в Пензе первенстве России по прыжкам в воду отличились две челябинские спортсменки: Ульяна Шлыкова и Злата Кучина завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, сообщили в челябинской СШОР по прыжкам в воду.

Для челябинских спортсменок это первый по-настоящему серьезный успех. Ранее Ульяна Шлыкова и Злата Кучина достойно выступили на всероссийских соревнованиях в Казани «Золотой барс». Тогда они стали победителями турнира в синхронных прыжках. А теперь закрепили успех на более представительном по составу участников первенстве страны.

«Я надеялся и верил в то, что у них получится попасть в призы, все-таки девочки упорно и долго тренировались. И все же их результат стал немного неожиданным для меня. На первенстве России выступали сильнейшие спортсменки страны, и показать второй результат в условиях жесткой конкуренции дорогого стоит», — отметил в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства тренер спортсменок Андрей Янковицкий.

Отметим, что Злате Кучиной и Ульяне Шлыковой 12 и 13 лет соответственно. Обе занимаются в челябинской спортшколе по прыжкам в воду около пяти лет.