Юные челябинские футболисты стали призёрами турнира «Кожаный мяч»

Соревнования проходили в Сочи.

Каждый год в России проводится самое массовое соревнование по футболу «Кожаный мяч», в котором играют тысячи юных спортсменов со всей страны. В этом году даже пандемия коронавируса не помешала проведению турнира, история которого началась в далёком 1964 году.

Финал «Кожаного мяча» прошёл в Сочи с 19 по 22 ноября. До него добралась челябинская команда «Метеорит». Именно эти юные футболисты стали серебряными призёрами турнира.

«В турнире челябинцам предстояло помериться силами с командами из Псковской области, Республики Северная Осетия и города Москвы. Уступив в первом матче команде из Псковской области и поочередно крупно обыграв представителей Москвы и Северной Осетии, ФК „Метеорит“ завоевал серебряные медали», — сообщили об успехах челябинцев в Минспорта Челябинской области.

Всего же в финале «Кожаного мяча» участвовали 21 юношеская и 14 девичьих команд. Победителей определяли в нескольких возрастных группах. Челябинский «Метеорит» выступал в категории «2007—2008 год рождения».