Юные челябинские атлеты стали призерами турнира по бодибилдингу

На соревнованиях в Краснодаре они завоевали семь медалей

В Краснодаре завершились всероссийские соревнования по бодибилдингу среди юных атлетов. Успешно в них выступили ребята из Челябинска, завоевавшие семь медалей. Двойную победу на турнире среди мальчиков 6—8 лет одержал Семен Клейменов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая награды — такой медальный улов у челябинских юных атлетов с соревнований в Краснодаре. Турнир «Самсон-61» по бодибилдингу собрал ребят из разных уголков страны. Они состязались в нескольких возрастных категориях — от 6 до 15 лет.

Две победы среди ребят 6—8 лет одержал Семен Клейменов, он отличился в дисциплинах «фитнес» и «атлетический мальчик». Среди девочек 8—9 лет в категории «акробатический фитнес» выиграла турнир Ева Орлова. Еще одно золото у Златы Важениной в категории «артистический фитнес».

Отметим, что серебряными призерами соревнований стали также Вероника Самойленко (12—13 лет) и Таисия Орлова (6—7 лет), бронза у Евы Артамоновой (12—13 лет). Все они отличились в категории «акробатический фитнес».