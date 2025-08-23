Юные боксеры из Луганска стали участниками проекта «Бокс в школу» в Челябинске

12 ребят проведут неделю на Южном Урале — познакомятся с коллегами и проведут с ними совместные тренировки

В Челябинске приступили к совместным занятиям с местными боксерами юные ребята из Луганска. Они в течение недели проведут на Южном Урале учебно-тренировочные сборы и станут участниками проекта «Бокс в школу» Федерации бокса Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На Южный Урал прибыли 12 юных боксеров и 3 учителя физической культуры из ЛНР. Их программа пребывания очень насыщенная и предусматривает не только тренировки, но и знакомство с городом трудовой доблести Челябинском, встречи с известными людьми мира искусства, спорта и ветеранами, участниками боевых действий.

Финальной частью недельного пребывания школьников из ЛНР в Челябинске станет матчевая встреча по боксу «Кубок мужества» среди юниоров и юношей между командами Челябинской области и Луганской Народной Республики, посвященная Международному дню бокса и 80-летию Победы в Великой отечественной войне. Она запланирована на 27 августа.

Отметим, что визит делегации ЛНР проходит при содействии администрации города Челябинска, Ассоциации ветеранов СВО и челябинского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».