Челябинская команда «Кошки» выиграла межрегиональный турнир по баскетболу

Она стала победителем полуфинального этапа «Кубок Феникса»

Юниорская команда «Кошки» из Челябинска одержала яркую победу на полуфинальном этапе межрегионального турнира «Кубок Феникса». Спортсменки из спортшколы № 8 под руководством тренера Светланы Смирновой выиграли все матчи и вышли в финал соревнований, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Полуфинальный этап баскетбольного турнира среди девушек 2012 года рождения прошел в Самаре. Здесь помимо челябинской команды «Кошки» выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Верхней Пышмы и Самары. Южноуральские спортсменки на групповом этапе выиграли четыре матча и заняли первое место. В финале она обыграли хозяек турнира со счетом 38:31.

Лучшим легким форвардом турнира была признана Олеся Смирнова, она же стала и самым результативным игроком. Тая Запевалова сделала больше всех результативных передач, а лучшим игроком команды была признана Арина Заманова.

Теперь челябинскую команду «Кошки» ждет суперфинал соревнований. Он пройдет с 6 по 9 марта в Самаре. В нем примут участие восемь сильнейших команд страны, которые выиграли региональные отборочные соревнования.