Юниорская команда «Кошки» из Челябинска одержала яркую победу на полуфинальном этапе межрегионального турнира «Кубок Феникса». Спортсменки из спортшколы № 8 под руководством тренера Светланы Смирновой выиграли все матчи и вышли в финал соревнований, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.
Полуфинальный этап баскетбольного турнира среди девушек 2012 года рождения прошел в Самаре. Здесь помимо челябинской команды «Кошки» выступили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Верхней Пышмы и Самары. Южноуральские спортсменки на групповом этапе выиграли четыре матча и заняли первое место. В финале она обыграли хозяек турнира со счетом 38:31.
Лучшим легким форвардом турнира была признана Олеся Смирнова, она же стала и самым результативным игроком. Тая Запевалова сделала больше всех результативных передач, а лучшим игроком команды была признана Арина Заманова.
Теперь челябинскую команду «Кошки» ждет суперфинал соревнований. Он пройдет с 6 по 9 марта в Самаре. В нем примут участие восемь сильнейших команд страны, которые выиграли региональные отборочные соревнования.