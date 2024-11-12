Двенадцатилетние девочки из челябинской баскетбольной команды «Кошки» уверенно выиграли первенство УрФО. Под руководством тренера Светланы Смирновой они одержали победу во всех пяти матчах и стали победителями турнира, сообщает региональный Минспорт.
Состязания среди команд девушек 2012 года рождения и младше прошли в челябинском Дворце пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. В них выступили сильнейшие коллективы УрФО. Вне конкуренции оказалась хозяйка турнира — команда «Кошки».
Челябинские девушки провели пять матчей, в которых одержали пять побед. Подопечные Светланы Смирновой завоевали не только золотые медали, но и путевку в следующий этап турнира — полуфинал всероссийских соревнований по баскетболу среди детских команд. Он пройдет в январе 2025 года.