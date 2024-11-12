Юные баскетболистки из челябинской команды «Кошки» выиграли первенство УрФО

Они выиграли пять матчей из пяти

Двенадцатилетние девочки из челябинской баскетбольной команды «Кошки» уверенно выиграли первенство УрФО. Под руководством тренера Светланы Смирновой они одержали победу во всех пяти матчах и стали победителями турнира, сообщает региональный Минспорт.

Состязания среди команд девушек 2012 года рождения и младше прошли в челябинском Дворце пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. В них выступили сильнейшие коллективы УрФО. Вне конкуренции оказалась хозяйка турнира — команда «Кошки».

Челябинские девушки провели пять матчей, в которых одержали пять побед. Подопечные Светланы Смирновой завоевали не только золотые медали, но и путевку в следующий этап турнира — полуфинал всероссийских соревнований по баскетболу среди детских команд. Он пройдет в январе 2025 года.