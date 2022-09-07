В Челябинске с 8 по 13 сентября пройдет Межрегиональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кубок РФС» для юношей 2008 года рождения. В соревнованиях примут участие восемь команд клубов Второй лиги, сообщает региональный Минспорт.
Региональный этап турнира будет двухступенчатым. Команды, разделившись на две подгруппы, сыграют в предварительном групповом раунде по принципу «каждый с каждым». Затем из каждой группы в полуфиналы выйдут по два лучших коллектива.
«На соревнованиях наш регион представит сборная под флагом футбольного клуба „Челябинск“. Команда состоит из воспитанников двух школ, нашей Областной спортивной и школы „Сигнал“. Цель у нас одна — занять первое место и поехать на Всероссийский финал. Кроме того, задача показать содержательный красивый футбол», — рассказал директор ОГАУ ОСШ Андрей Фомин.
В группе «А» будут выступать ФК «Челябинск», «Иртыш» (Омск), «Уфа» и «Носта» (Новотроицк). Квартет «Б» составили «Академия» (Пермский край), «Тюмень», «Юность» (Екатеринбург) и «Торпедо» из Миасса.
«Этот турнир очень важен для нас. Хотим победить и поехать на финальную часть. Подготовка проходит в обычном режиме. К нам пришли несколько парней из другой школы, мы уже сыгрались, так что настраиваемся играть на победу. Очень хорошо, что турнир проходит в Челябинске. Дома всегда играть легче, чем на выезде», — признался вратарь челябинской команды Александр Суворов.
Матчи пройдут на двух челябинских стадионах — «Центральном» и «Калибре». Победитель Межрегионального этапа поедет на Всероссийский финал. Организатором соревнований является Российский футбольный союз.
«Большая честь и для нашей команды, и для всего региона, что турнир пройдет в Челябинске. Нам не надо никуда ехать, у нас будет огромная поддержка. Придут родители, близкие. Да и дома всегда стены помогают. Приятно, что на форме у нас эмблема футбольного клуба „Челябинск“. Хотим в своем возрасте защитить честь региона и нашей главной футбольной команды. Мы готовы бороться за самые высокие места», — отметил нападающий Даниил Макушенко.
Напомним, что юные южноуральские футболисты стали победителями межрегионального турнира. Команда «Челябинск‑ОСШ» выиграла этап первенства «Урал — Западная Сибирь».
Полный календарь группового этапа:
8 сентября, четверг
Стадион «Центральный»
«Академия» (Пермским край) — «Юность» (Екатеринбург)
«Тюмень» — «Торпедо» (Миасс)
Стадион «Калибр»
«Уфа» — «Иртыш»
«Челябинск» — «Носта» (Новотроицк)
9 сентября, пятница
Стадион «Центральный»
«Торпедо» (Миасс) — «Академия» (Пермский край)
«Юность» (Екатеринбург) — «Тюмень»
Стадион «Калибр»
«Носта» (Новотроицк) — «Уфа»
«Иртыш» (Омск) — «Челябинск»
10 сентября, суббота
Стадион «Центральный»
«Торпедо» (Миасс) — «Юность» (Екатеринбург)
«Тюмень» — «Академия» (Пермский край)
Стадион «Калибр»
«Носта» (Новотроицк) — «Иртыш» (Омск)
«Челябинск» — «Уфа»
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