Юношеский футбольный турнир «Кубок РФС» пройдет в Челябинске

В соревнованиях примут участие восемь команд клубов Второй лиги

«На соревнованиях наш регион представит сборная под флагом футбольного клуба „Челябинск“. Команда состоит из воспитанников двух школ, нашей Областной спортивной и школы „Сигнал“. Цель у нас одна — занять первое место и поехать на Всероссийский финал. Кроме того, задача показать содержательный красивый футбол»,

— рассказал директор ОГАУ ОСШ Андрей Фомин.

«Этот турнир очень важен для нас. Хотим победить и поехать на финальную часть. Подготовка проходит в обычном режиме. К нам пришли несколько парней из другой школы, мы уже сыгрались, так что настраиваемся играть на победу. Очень хорошо, что турнир проходит в Челябинске. Дома всегда играть легче, чем на выезде»,

— признался вратарь челябинской команды Александр Суворов.

«Большая честь и для нашей команды, и для всего региона, что турнир пройдет в Челябинске. Нам не надо никуда ехать, у нас будет огромная поддержка. Придут родители, близкие. Да и дома всегда стены помогают. Приятно, что на форме у нас эмблема футбольного клуба „Челябинск“. Хотим в своем возрасте защитить честь региона и нашей главной футбольной команды. Мы готовы бороться за самые высокие места»,

— отметил нападающий Даниил Макушенко.