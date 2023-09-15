Юношеская команда ФК «Челябинск» стала чемпионом первенства Уральского, Сибирского и Приволжского округов

Южноуральские футболисты второй год подряд завоевывают золотые медали

Сегодня, 15 сентября, команда юношей 2006 года рождения ФК «Челябинска» стала чемпионом первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Южноуральские футболисты второй год подряд становятся победителями турнира, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Челябинская команда под руководством Артема Глебова и Игоря Лазарева за тур до окончания чемпионата досрочно оформила чемпионское звание. Южноуральцы стали лучшими среди 10 команд из Миасса, Уфы, Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Новотроицка и Кургана.

Добавим, что накануне основная команда ФК «Челябинска» уступила в гостевом поединке 1/64 финала Кубка России. Подопечные Виталия Панова проиграли в Перми «Амкару» с минимальным счетом 0:1 и выбыли из розыгрыша турнира. Единственный мяч на 22-й минуте забил форвард Иван Матюшенко. Челябинцам не удалось взять реванш у соперника за поражение в матче чемпионата страны во Второй лиге А.