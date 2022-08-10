Юниоры хоккейного клуба «Трактор» заняли второе место на турнире памяти Валерия Карпова

Победу одержала команда уфимского «Салавата Юлаева»

В Челябинске завершился традиционный VII хоккейный турнир, посвященный памяти Валерия Карпова. В нем приняли участие шесть команд юношей 2005 года рождения. Челябинский «Трактор» занял второе место, а победу одержали хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году турнир получился интригующим и захватывающим — до последнего игрового тура не было ясно, какая из команд завоюет трофей. Как минимум четыре коллектива претендовали на общую победу, однако все решалось в заключительном поединке между хоккеистами «Трактора» и «Салавата Юлаева». Победитель этого противостояния гарантированно занимал первое место в турнире.

Увы, хозяевам не удалось завершить турнир на победной ноте. Хотя поединок с уфимцами получился очень упорным, став украшением соревнований. В нем два периода шла равная борьба: гости выходили вперед, челябинцы восстанавливали равновесие. И лишь в третьем периоде «юлаевцам» удалось забросить три безответные шайбы и выиграть с общим счетом 6:3.

Не менее драматичным получился поединок между юниорами омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга». Южноуральцы благодаря единственной заброшенной шайбе Максима Журкина праздновали успех, а вместе с ним заняли третье место на турнире.

VII хоккейный турнир памяти Валерия Карпова. Итоговое распределение мест:

1. «Салават Юлаев» (Уфа).

2. «Трактор» (Челябинск).

3. «Металлург» (Магнитогорск).

4. «Авангард» (Омск).

5. «Амур» (Хабаровск).

6. «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург).