«Я ушла за мужем в горы, а нашла себя» — один турпоход круто изменил жизнь матери двоих детей

Челябинка Татьяна Кондратенко теперь дает советы новичкам и уверяет, что никогда не поздно открыть для себя горный туризм

Она отправилась в свой первый поход «из зависти» к мужу, который ушел в горы «переключиться от семьи». Сейчас, спустя три года, 33‑летняя Татьяна признается: горный туризм стал для нее не просто увлечением, а частью личности, пространством свободы и способом перезагрузки. В интервью нашему агентству она рассказала, почему готова раз за разом штурмовать Большой Нургуш, как чуть не заблудилась в «медвежьих» местах и в какую сумму может обойтись новичку желание открыть для себя горный туризм на Южном Урале.

Начало: от семейной рутины к первой тропе на Зюраткуль

Знакомство с горами началось для Татьяны Кондратенко весной 2022 года. Ее супруг Сергей искал способы переключиться, отдохнуть от семейной рутины — и нашел для себя групповые походы. Собрал рюкзак и отправился на Таганай. Иногда такой личный побег — не бегство от семьи, а способ набраться сил для нее.

«Вернулся домой такой... душевный! Всю неделю потом взахлеб рассказывал, как круто порой вот так отправляться в турпоходы. Вот эта его энергия меня зарядила. Спустя некоторое время мне захотелось испытать такие же эмоции и впечатления», — вспоминает Татьяна.

Первый собственный опыт — поход на Зюраткуль — дался нелегко. Оказалось, что Татьяна к такому марш-броску была совершенно не готова. Думала про себя: «Господи, на что я подписалась?» Но ощущение победы и красоты вокруг сделали свое дело — ее «потихоньку затянуло». Сейчас она ходит в горы с весны до осени, стараясь выбираться хотя бы два раза в месяц. Причем уже без мужа.

Своя вершина: гора Большой Нургуш стал местом ее силы

У каждого заядлого туриста есть место, которое он считает своим, сакральным. Для Татьяны это — Большой Нургуш в национальном парке «Зюраткуль». Первое восхождение было тяжелым.

«Может, недосып, может, состояние организма... Но когда я увидела виды оттуда, то обомлела! Вы не представляете, какая там красота. Весь мир вокруг меня как будто остановился. В сердечко прям запало, я поняла, что это МОЕ!» — добавляет туристка.

В ее активе — не только Большой Нургуш, но и Таганай, Большой Уван, Иремель... Примечательно, что на самую популярную и «попсовую» вершину — Двуглавую сопку на Таганае — она так и не сходила. Говорит, что душа к ней не лежит. Ей надо что-то такое, куда обычные люди, как правило, не добираются.

Обратная сторона восторга: с чем сталкиваются туристы на тропе

Горный туризм — это не только восторг и эйфория. Это и риск. Татьяна вспоминает несколько критических моментов. Один раз она чуть не отстала от группы при восхождении на гору Ицыл, провалившись в «кашенину» — грязь, разбитую внедорожниками. На развилке пошла не туда и увидела ушедших вперед товарищей лишь по шапкам вдали.

Ей стоило больших усилий догнать группу, с языком на плече она их настигла уже почти на вершине. Был и по-настоящему опасный эпизод на том же Ицыле.

«На эту гору открыли новую тропу. Она такая интересная и живописная. Но, как оказалось, опасная. Наткнулись на свежий помет медведя. У всей группы душа в пятки ушла. Слава богу, обошлось, но по этой тропе туристы больше не ходят — слишком велик риск встретить косолапого», — рассказывает Татьяна.

Есть и профессиональные риски для здоровья. Девушка говорит, что очень важно подобрать правильную экипировку для восхождения на горы. Вспоминает случай с девушкой, которая по неопытности отправилась в поход в обычных кроссовках. Вернулась та домой без ногтей на пальцах ног. Для таких целей, по словам Татьяны, должны быть трекинговые ботинки, иначе травмы лодыжек и ступней почти неизбежны.

Не мать и не жена: зачем ей одиночество на тропе

Для Татьяны поход — это прежде всего личное время и способ отдыха от ролей жены и матери. Детей она старается не брать. Говорит, что с ними в таких походах не отдохнешь и не получишь всей полноты ощущений гармонии с природой. А еще мечтает о сольном походе на гору Круглицу.

Это непростой маршрут, друзья и знакомые ее отговаривают. Бывали случаи, что люди терялись. Несмотря на риски и необходимость финансовых вложений в снаряжение (а это недешево!), Татьяна уверена: горный туризм на Южном Урале доступен многим.

«Было бы желание. Можно начать с организованных групп, где есть инструктор и поддержка. Но важно трезво оценивать силы. Вроде и предупреждает инструктор, что этот маршрут для физически подготовленных людей, но они все равно лезут в гору. А потом становятся обузой для всей группы, плетутся в хвосте, и все вынуждены их ждать», — добавляет туристка.

Цена высоты: во сколько обходится увлечение горами

Пока о восхождении на Эльбрус или другие вершины Кавказа Татьяна только мечтает. Главный барьер — не время, а бюджет. А ведь говорят, что горный туризм — отдых для бедных. На самом деле качественное снаряжение — это серьезная статья расходов.

Для похода выходного дня по Южному Уралу, по оценкам Татьяны, нужен базовый набор. Его фундамент — надежные трекинговые ботинки (от 5 до 10 тысяч рублей) и рюкзак на 20—30 литров (от 3—4 тысяч). К этому добавляется непромокаемая «дышащая» одежда — мембранные куртка и штаны.

«Если идешь с организованной группой на один день, этого часто достаточно. Но для самостоятельного многодневного похода список расширяется: палатка, спальник, специальная посуда, термобелье... Здесь бюджет стартует уже от 25-30 тысяч рублей, и это без учета одежды», — добавляет девушка.

Зимняя экипировка, понятное дело, обходится еще дороже — как минимум в полтора раза. Нужны утепленные высокие ботинки, многослойная одежда для движения и стоянки.

«Все эти траты меркнут по сравнению с теми ощущениями, когда ты на вершине. В этот момент ты понимаешь, ради чего это все. А потом возвращаешься уставшая домой, отдохнешь пару дней — и тебя снова тянет туда, в горы», — заключает Татьяна.

* * *

Южный Урал — богат на живописные горы, великие озера, бескрайние леса и удивительные места. Так случилось, что Татьяна Кондратенко открыла для себя всё это в 30‑летнем возрасте. И круто изменила свою жизнь. При том что никогда не считала себя физически сильной и подготовленной девушкой.

Сегодня, 11 декабря, весь мир отмечает День гор. Туристка из Челябинска в этот день откроет свой фотоальбом, чтобы вспомнить самые красивые виды с вершин и построить планы на будущие походы. Может быть, и вы, глядя на эти фотографии, решите для себя, что еще не поздно начать и попробовать для себя что-то новое. Благо у нас для этого есть все условия — живем в краю, который создан для путешествий.