«Я боксер, но драться не люблю» — Андрей Шкаликов

Знаменитый спортсмен вернулся на родину, чтобы возглавить спорткомплекс в Копейске

Воспитанник копейской школы бокса был одним из первых успешных российских боксеров-профессионалов. Андрей Шкаликов наводил ужас на соперников в 90-х годах прошлого века, дважды завоевал титул чемпиона Европы, бросил вызов сильнейшим на тот момент американским профи. После завершения карьеры наш земляк долгое время жил и работал в Москве. Но решил возвратиться на родину, чтобы вернуть былое величие копейской школе бокса, возглавить местный физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Федеральный телеканал из спортивного превратился в развлекательный»

Андрей Шкаликов работал на свое имя тогда, когда о профессиональном боксе в России практически никто не знал. В начале 90-х поединки профи не транслировались по ТВ. Изредка сообщалось об успехах наших соотечественников в центральных печатных СМИ. Между тем копейчанин стал одним из немногих, кому удалось взобраться в топ рейтингов сильнейших боксеров-профессионалов мира, добиться боя за титул чемпиона по одной из трех самых престижных на тот момент боксерских федераций.

За агрессивную манеру ведения поединка Андрей Шкаликов получил прозвище Уральский Шквал. Наш земляк предпочитал вести бой первым номером, давить соперника своим напором, не давая возможности перевести дух. Однако широкую известность копейский боксер получил на рубеже веков, когда на федеральных российских телеканалах все чаще стали показывать и даже транслировать в прямом эфире поединки боксеров-профи.

На закате карьеры имя Уральского Шквала уже громко гремело как в России, так и Челябинской области. Еще будучи боксером, Андрей стал успешным промоутером, организовал несколько крупных турниров среди профессионалов. В том числе и в Челябинске — на Кировке, в гостинице «Малахит», в цирке... А затем на долгое время пропал с южноуральских радаров — уехал в Москву, где проявил себя в спортивной журналистике в качестве телекомментатора и эксперта по боксу.

— Интересная у вас профессия, насыщенная событиями, — начал свой разговор Андрей Шкаликов, придя в редакцию ИА «Первое областное». — Я с десяток лет проработал на ТВ в качестве телекомментатора в Москве. Сначала это был телеканал 7ТВ. Его, кстати, основал челябинец Александр Беспутин. Затем пригласили на «Россию-2», в то время там очень много передач было посвящено боксу, регулярно транслировали поединки различного уровня. Выступал экспертом на телеканале «Евроспорт». А затем все рухнуло — началась непонятная борьба за власть, за метровый диапазон. Так, вместо «России-2» появился «Матч-ТВ», пришло новое руководство, которое посчитало нужным изменить курс развития, уволило старожилов отечественной журналистики, уважаемых и опытных специалистов.

— В федеральных СМИ по этому поводу неоднократно выступали эксперты, общая мысль их выступлений сводилась к тому, что Тина Канделаки «убила» спорт на федеральном телеканале.

— Так и есть! Когда она пришла к руководству «Матч-ТВ», началась глобальная «трясучка», увольняли людей целыми отделами. В итоге телеканал потерял бокс, он ушел на РЕН-ТВ. Сейчас «Матч-ТВ» больше даже не спортивный, а какой-то полуразвлекательный телеканал. Честно говоря, я уже и не смотрю его. Неинтересно.

— Классический пример того, когда спортивным телеканалом руководит человек, который никак не связан со спортом.

— Я бы другое определение подобрал, более точное — человек, далекий от спорта. Обидно было видеть, как под сокращение попали опытные специалисты, настоящие профессионалы в своем деле. Вместо них набрали молоденьких и красивых девушек. Может быть, некоторые из них и хорошие журналистки, но они не эксперты. А потом на специализированном канале стали показывать какие-то фильмы, сериалы, непонятные передачи.

— Разочаровался в журналистике? Не сожалеешь, что попробовал себя в ней?

— Нет, я очень рад, что в свое время решил попробовать себя в качестве телекомментатора. Это был очень интересный и полезный для меня опыт. Помню, садился перед зеркалом и проговаривал скороговорки, тренировал дикцию. То есть очень ответственно подходил к своей работе, готовился к трансляциям в прямом эфире. Познакомился с очень многими интересными людьми.

«Хочу изменить привычный уклад жизни копейчан»

— Что было потом? Чем занимался?

— Вернулся в бокс, занялся тренерской деятельностью. Видно, соскучился все-таки по боксу, потянуло обратно.

— Твое решение вернуться на родину для многих стало неожиданностью. Мог ли ты предположить, что когда-нибудь вернешься туда, откуда начинался твой путь в большой спорт?

— А почему нет? Я вообще комфортно чувствую себя везде, где нахожусь. Долгое время прожил в Америке, около восьми лет во Франции, выступал на ринге в Южной Африке. Два года назад Олег Митяев пригласил меня на большой гала-концерт вручения премии «Светлое прошлое». Он проходил в челябинском театре драмы. Меня пригласили на сцену, вручили статуэтку, я рассказывал о себе и в конце своего выступления сказал, что когда-нибудь вернусь на родину и буду здесь жить. Помню, многие друзья тогда не восприняли мои слова всерьез. А получилось так, что вернулся домой даже раньше, чем думал. И сейчас нисколько не жалею, что так сделал.

— Почему?

— Человек ощущает себя счастливым тогда, когда приносит пользу обществу. Вот и я хочу сделать что-то важное и нужное для родного Копейска. Здесь построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс, мэр города Андрей Фалейчик предложил его возглавить. Я с радостью согласился, потому что есть желание сделать его центром притяжения для местной детворы. Конечно, очень многое изменилось за то время, пока меня здесь не было. Не только город, страна стала совсем другой. Сейчас вот живу в Копейске и как жителю города печально и грустно видеть картину: утром полгорода уезжает на работу в Челябинск, вечером возвращается. А днем Копейск пустует, как будто вымирает. Хотелось бы изменить этот привычный уклад жизни копейчан. Почему бы не начать это делать с ФОКа?

— Спорткомплекс — это большое и хлопотное хозяйство. И одного желания им руководить мало, нужны еще опыт и знания, как это делать.

— Я этого не боюсь, тем более опыт подобный у меня есть. В подмосковном Бутово два года возглавлял муниципальное спортивное образование, в моем подчинении было 40 сотрудников. Кроме того, я же не один буду руководить ФОКом, есть опытные и квалифицированные помощники. И еще один важный нюанс — я коренной копейчанин, родился и вырос здесь, мне не нужно привыкать к новой обстановке, налаживанию контактов и связей.

Копейская школа бокса всегда очень высоко котировалась, воспитала немало известных и титулованных спортсменов. Ежегодно здесь проводился турнир памяти Хохрякова — очень значимый. В Союзе проводилось около 11 «мастерских» боксерских турниров, наш один из них. Приезжали ребята со всей страны, ближнего и даже дальнего зарубежья. Это был такой праздник спорта для всех жителей Копейска! Увы, последние три года турнир не проводили. А все потому, что в городе нет подходящего зала. Один год попробовали провести соревнования в Челябинске, но они там никому не нужны были. Есть идея возродить этот турнир. Я уже поговорил с мэром города Андреем Фалейчиком, заручился его поддержкой. Хотим предварительные бои турнира провести в новом ФОКе, а финалы — на центральной улице города. Уверен, что таким образом мы значительно повысим интерес к боксу.

— В новом спорткомплексе будут заниматься не только боксом?

— Разумеется, это будет многофункциональный комплекс с площадками под разные виды спорта — мини-футбол, баскетбол, теннис, карате, бокс, фитнес, аэробика, тренажерный зал. Но есть один нюанс. В Копейске немало залов, где дети занимаются спортом, но нет таких, чтобы в них можно было проводить значимые соревнования регионального или всероссийского уровня. Новый спорткомплекс мы и хотим задействовать как площадку для организации и проведения крупных турниров.

— Уверен, что с этим проблем не будет — твой авторитет и имя позволят пригласить титулованных спортсменов для участия в турнирах.

— Да, я уже со многими знакомыми общался по этому поводу, они заверили, что поддержат и помогут, чем смогут. Кроме того, аренда зала в Копейске дешевле, чем в Челябинске. А сам город в получасе езды от областного центра. Почему бы некоторые турниры областного уровня не проводить в Копейске? Все возможности для этого есть.

«Приятно удивлен, что Уральский Шквал еще на слуху»

— Андрей, а тебя еще узнают на улицах?

— Да, подходят — здороваются, просят сфотографироваться. Приятно удивлен, что имя Уральского Шквала еще на слуху. Подходит, например, в московском метро мужик и говорит: «А я вас знаю. Дадите автограф?» Пожал ему руку, стало приятно на душе. Но бывают и неприятные встречи. В Челябинске подходят местные воротилы: «Слышь, братан, ты же спортсмен?» Ну да, говорю им. А они мне: «Давай покалякаем, пивка выпьем». Вроде и культурно им отвечаешь, мол, времени нет. Но бесполезно, начинают лезть на рожон. В таких случаях приходится включать свой уральский нрав: «У вас че, башка запасная есть, что ли?»

— Кстати, ты же вроде являлся большим ценителем пива и очень хорошо разбирался в его сортах.

— И сейчас разбираюсь. С известными нашими пивоварами поддерживаю связь. С Ильей Ройтенбергом, например, дружим, часто общаемся.

— Твой пик в карьере пришелся на середину 90-х — лихое время, когда правоту и силу приходилось доказывать на кулаках не только в ринге, но и в жизни.

— Я в эти годы практически не был в России, жил за границей. Приезжал на родину редко, но был в ужасе от того, что происходило вокруг. Не скрою, было страшновато. Бандитские разборки происходили, борьба за власть и деньги, криминал процветал во всем. Сейчас, конечно, стало поспокойней, но порой приходится постоять за себя и своих близких. Недавно вот посторонний человек нагрубил, хотя я ему абсолютно ничего не сделал. Разговором его успокоить не удалось, пришлось показать кулак — одного удара хватило, чтобы усмирить его пыл (улыбается).

— В битвах «стенка на стенку» за двор или район приходилось участвовать?

— Нет, я хоть и боксер, но драться не люблю (смеется). Даже будучи школьником — все время уходило на учебу и тренировки. Ну и старался по возможности обходить конфликтные ситуации. Правда, получалось не всегда. Понимаете, воспитание у меня такое — не терплю несправедливости и заступаюсь за людей в тех случаях, когда другие могут испугаться и пройдут мимо.

«В Америке конфликты решаются на словах, в России — на кулаках»

— Андрей, ты долгое время прожил в Америке. А там приходилось отстаивать свою правоту и интересы?

— Это только в голливудских фильмах рисуют мрачные картины, в жизни в Америке все мягче и проще. Там люди живут по законам и правилам, стараются им следовать. И понапрасну кулаки в дело не пускают. А если и возникает конфликтная ситуация, тут же бегут в суд с заявлением на обидчика. Помню, позвали меня друзья на «стрелку», попросили помочь. Приехали, я стою в сторонке, на подхвате. Две «бригады» кричали-кричали друг на друга, затем сели в машины и разъехались. Я так и не понял, зачем меня на это «мероприятие» приглашали (смеется).

Еще как-то в Филадельфии случай был. Знакомый эмигрант предложил повезти меня в местный криминальный райончик для афроамериканцев. Так, ради экскурсии и поймать адреналин. Выходим из машины — у одного из домов некий тип с магнитофоном наперевес рэп напевает, видит нас и начинает орать благим матом, вызывает на провокацию. Друг меня за руку дергает: «Не трогай его, он в полицию побежит за юристом, заяву на тебя напишет, потом проблем не оберешься». Ну ок, идем дальше. Местная компашка придирается: «Эй, ты че такой бледный?» В общем, дальше разговоров у них дело не заходит, никто нас и пальцем не тронул. В конце «экскурсии» товарищ меня спрашивает: «Ну как, страшно было?» А мне смешно. «Ты у нас в Челябинске не был, — говорю ему. — На ЧТЗ никто у тебя спрашивать не будет, кто ты такой. Просто арматурой по башке дадут без лишних разговоров».

— То есть искать приключения лучше всего в России?

— Да, у нас менталитет совсем другой, долго общаться и выяснять отношения не любят. Но, повторюсь, надо стараться по возможности обходить конфликтные ситуации. Один раз реально страшно стало. Даже не за себя, а свою семью. Лет 20 назад пошли с семьей гулять в парк Гагарина. Но неудачный день выбрали — День ВДВ. Кругом все в тельняшках, еле на ногах стоят. Один тип сзади подходит и бьет по бейсболке. Я разворачиваюсь, слово за слово, а в голове прокручиваю различные варианты. Ну, допустим, себя я защитить как-то смогу или убежать, а как с семьей быть? К счастью, удалось погасить конфликт, мы решили не искушать судьбу — развернулись и ушли подальше от этого сборища праздно шатающихся десантников.

— Печально то, что сегодня в драках уже нет никаких правил. Могут и толпой отлупить. Раньше все-таки был некий кодекс чести — бились один на один, до первой крови.

— Да, есть такое. Споры и конфликты решали между собой, а сейчас — заявления в полиции пишут. В последний раз серьезная драка у меня была 3—4 года назад. В Москве сидим в кафе с супругой и племянницей. Подходят три типа, крепкие такие. И с наездом на меня, что я от них теряюсь. Пытаюсь убедить их, что они меня с кем-то перепутали. В итоге дрались минут 15 — я их не могу победить и у них не получается меня сломить. Руку сломал, рассечение под глазом получил. Те тоже уже все в крови. Не знаю, сколько бы эта рубка еще продолжалась — приехала полиция. Уже в отделении узнаю, что эти три типа на меня заявление написали. Я в недоумении, спрашиваю, мол, за что? «За то, что ты их поколотил», — объяснил полицейский.

— Дочек основам бокса обучил?

— Нет, они у меня нежные создания. Особенно младшая, Полина. А вот старшая, Евгения, с характером — может за себя постоять. Кстати, у меня уже две внучки — одна совсем еще маленькая, 3 недели. Смотрю на них и удивляюсь — как же быстро время летит! Вроде не так давно еще на ринг выходил, а теперь уже дедушка...

«За всю карьеру ни разу не был в нокдауне или нокауте»

— Андрей, ты закончил с боксом в 35 лет. Казалось, что мог еще несколько лет выступать на ринге.

— Нет, я к тому времени уже настолько устал от бокса — в зал не мог зайти, заставить себя потренироваться. Ну и самое главное — за всю свою карьеру я ни разу не был в нокдауне или нокауте. Я хотел уйти из бокса победителем, остаться в памяти друзей и знакомых как спортсмен, ни разу не оказывавшийся на настиле ринга.

— Долгое время ты был на пике славы — многочисленные интервью, внимание болельщиков и т. п. А затем этого всего не стало. Сложно было привыкнуть к новой для себя обстановке? Есть много примеров того, как известные актеры или артисты тяжело переносят такой период в жизни.

— Нет, я не тщеславный человек и никогда не гнался за каким-то признанием. Ну да, приятно, когда узнают на улице. А если и не узнают — ну и ладно.

— Может быть, в свое время устал от этой известности и популярности и такой период затишья, наоборот, был как раз кстати?

— Я обыкновенный человек, из рабочей семьи. Мама работала токарем, а папа водителем грузовой машины. Откуда во мне может взяться какая-то тяга к славе? Стать суперзвездой и купаться в лучах славы — это не про меня, воспитание я получал совсем другое.

— Посмотришь на нынешнее поколение и понимаешь, что воспитание у большинства из них совершенно другое.

— Да, это точно! Мир изменился. Сейчас я работаю тренером в разных залах, в том числе и частных клубах. Допустим, юный пацан меня не слушается или не делает на тренировках то, что я от него требую. Я не могу его выгнать из зала, потому что родители платят деньги за его обучение. Но так неправильно! У детей должно быть желание тренироваться, совершенствовать свое мастерство, стремиться к тому, чтобы стать классным боксером. И делать это не по принуждению родителей. Да, есть и обратные примеры, но я редко вижу по-настоящему целеустремленных и трудолюбивых ребят.

— В последнее время в основном занимался тренерской деятельностью?

— Да, провожу тренировки в Челябинске и Копейске. Работаю индивидуально и с детишками, и со взрослыми, в том числе с известными политиками и бизнесменами. Если приглашают, то провожу мастер-классы. Мне есть что рассказать, что передать другим. Я выходец из советской школы бокса, которая всегда была одной из лучших в мире.

«Забочусь об отце, навещаю брата — больно видеть, как страдают близкие люди»

Вообще-то мировой известности и популярности должен был достичь другой Шкаликов — Александр. Родной брат Андрея подавал огромные надежды, специалисты называли его суперталантливым боксером. В принципе, он и оправдал эти надежды, четыре раза становился чемпионом России среди любителей, бился на чемпионатах мира и Европы. Но все же не реализовал свой потенциал в полной мере.

— Да, Саша был талантливей меня. Он мог бы стать очень титулованным боксером, но не сложилось. Он вроде и любил бокс, но по своей глупости загубил свой талант. У брата были проблемы с дисциплиной. Мог за неделю-две до начала турнира совершить какой-нибудь безрассудный поступок. В 1996 году на Олимпийские игры в Атланту должен был поехать Александр, он был первым номером сборной России, выиграл чемпионат страны. Но позволил себе выпить в компании с ребятами, которые не отобрались на Олимпиаду. Тренеры ему этого не простили — взяли на Игры-1996 Олега Саитова. В итоге тот выиграет затем две Олимпиады, станет одной из легенд российского любительского бокса, а Саша останется не у дел.

— Как сейчас здоровье у Александра? Слышал, что у него были проблемы с алкоголем.

— Увы, не очень все хорошо. Уже четвертый год живет в доме-интернате в поселке Старокамышинск под Копейском. Я его регулярно навещаю.

— А что случилось?

— Падать стал на ровном месте, память терять. Я считаю, что виной тому страшная авария, в которую он попал после завершения карьеры. На трассе три машины столкнулись, Саша тогда не виноват был. Ему врачи делали трепанацию черепа, кое-как спасли жизнь. Сейчас я за отцом еще присматриваю, он уже старенький, тяжело болеет. Время берет свое, тяжело видеть, как страдают близкие тебе люди. В такие моменты начинаешь еще больше ценить жизнь. И семью — она всегда была, есть и будет твоей главной опорой.