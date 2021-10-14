Выше неба, выше гор! Челябинская спортсменка участвует в необычных трейловых забегах

Наталья Нещерет — одна из сильнейших в России в скайраннинге

Спортсменка из Челябинска своим примером доказывает, что нет предела человеческим возможностям, участвуя в сверхсложных забегах. Наталья Нещерет успешно бросает вызов сильнейшим спортсменам мира в скайраннинге. Редакция ИА «Первое областное» листает альбом спортсменки, в котором у каждой фотокарточки своя интересная история. Смотришь на эти кадры, и возникает непреодолимое желание заняться спортом.

— Всем привет! Спортсмены в большинстве своем фанатичные и преданные своему делу люди. Я — не исключение. Я о-о-о-очень люблю бег. Сколько себя помню, всегда любила бегать. И с годами эта любовь становилась только сильней и крепче. Предпочитаю длинные, сложные марафоны на выносливость, где нужно бороться не столько с соперниками, сколько с самим собой. Прежде всего я занимаюсь скайраннингом — дисциплиной альпинизма. Уже и не вспомню точно, когда именно полюбила эти скоростные восхождения и забеги в горах. Но именно здесь я получаю тот кайф и адреналин, который делает меня счастливым человеком.

В прошлом году всех нас захлестнула первая волна пандемии коронавируса. Долгое время вынуждены были сидеть дома, дожидаться момента, когда ситуация позволит и снимут ограничения. На этом фото я стою на вершине горы Бештау и безумно счастлива от того, что самое худшее позади.

В этом году я приняла участие в чемпионате мира по скайраннингу. Он проходил в Испании. Глядя на фото, можно подумать, что я вся такая счастливая и довольная, а сам забег приносит огромное удовольствие. С одной стороны, это так, все-таки выступать с сильнейшими спортсменами мира — это большая честь. С другой — здесь я ужасно устала, с трудом нашла в себе силы улыбнуться фотографу. Гонка — очень сложная: 68 км с набором высоты в 5000 метров. Но она того стоит — панорамные виды в Пиренеях завораживают, вы не представляете, какая там красота. На этих соревнованиях мне не удалось завоевать медаль, но считаю, что 13-й результат — вполне достойный.

Это финиш на ультрамарафоне моей любимой гонки «Трансвулкания» — это одно из самых сложных и красивых международных трейловых состязаний. Соревнования проходят на территории острова Ла Пальма, входящего в архипелаг Канарских островов. Название забега выбрано неслучайно: остров имеет вулканическое происхождение и от центральной до его южной части проходит цепь вулканов. Жаль, но в этом году эту гонку отменили из-за извержения вулкана.

Максимальная дистанция на «Трансвулкании» — 74 км с набором высоты в 4350 метров. Ежегодно здесь участвует элита мирового трейлраннинга. Я до пандемии ежегодно приезжала сюда, очень люблю эту гонку.

«Сахарный марафон». Здесь я одержала самую «сладкую» победу этого года. Мне нравится бегать спуски. И знала, что смогу использовать это преимущество, поэтому летела без оглядки. У меня получилось сделать отрыв и уверенно выиграть эту дистанцию.

Марафон называется сахарным потому, что забег проводится на вершину Псеашко Сахарный в Красной Поляне. Сама вершина примечательна тем, что при своей значительной высоте (3188 метров) гора достаточно проста для восхождения. Правда, доступ туристам на нее закрыт. И только участники трейловых забегов имеют возможность на нее подняться.

Смотрю на эту фотографию, и мурашки по коже. Это был самый жаркий забег в моей карьере! Город Троицк, конец мая. Старт в 11:00, но на улице уже палящее солнце и +35°C. Дышать тяжело. Во время забега я думала не о хорошем результате, а о том, как бы добежать до финиша. Важно было так распределить силы, чтобы жара не подкосила. Более резвые девушки быстро убежали со старта, но не рассчитали свои силы и воздействие удушающей погоды — сошли с дистанции уже на 6—8 километре. Я их обошла, добежала до финиша, став в итоге второй. Осталась позади Анастасии Соколовой, которая, как и я, начала забег в размеренном темпе.

Это я на вершине Эльбруса. 2 мая 2021 года я впервые поднялась на вершину самой высокой горы планеты Земля. Причем восхождение не было запланировано заранее, но погода, напарник, отсутствие ветра, необходимая экипировка — все способствовало тому, чтобы мы поднялись.

Начали восхождение на пик Эльбруса в 9 утра с базового лагеря на высоте 3900 метров над уровнем моря. И около 13:00 были уже на вершине. Спустились тоже быстро, за 1,5 часа. Ни в коем случае нельзя это принимать за руководство к действию — я до того дня 12 дней уже находилась там, проходила акклиматизацию. Именно благодаря этому все так легко и благополучно прошло. Ну и с погодой несказанно повезло, поэтому и так легко одета.

А это Шотландия и гонка мечты! Она не была запланирована в календаре соревнований. И так случилось, что участие в ней могло помочь мне побороться за место в топ-10 мирового рейтинга. Денег к тому моменту на поездку у меня не было. А желание показать достойный результат было огромное. В итоге я решила написать об этом в соцсетях с просьбой о помощи. И вы не представляете — за ночь люди собрали нужную сумму. В благодарность я заказала футболку с фотографиями всех, кто мне помог. Вот так я карабкалась вместе со всеми в этой футболке.

Этот старт и эта поездка показали мне, что как важны для меня люди, которые меня окружают. И то, что они готовы протянуть руку помощи. С тех пор всегда стараюсь тоже помогать людям, которые стремятся к своей мечте.

А эта фотография — иллюстрация того, что люди, занимающиеся скайраннингом, несмотря на соперничество, очень дружелюбные. У нас своя большая и дружная семья. Каждый из нас влюблен в то, чем занимается. Так, на основе общего интереса и увлечения и появляются верные друзья и товарищи.

Старт этой гонки проходил в Приэльбрусье. Моя команда бежала разные дистанции, но мы встречали друг друга на финише. У командных забегов тоже есть свои неоспоримые преимущества. И в них работаешь не на себя, а на своих товарищей, что тоже очень здорово!

Я достаточно в позднем, 17-летнем возрасте начала заниматься спортом профессионально. Поначалу это было спортивное ориентирование, где спустя пять лет занятий мне удалось выполнить норматив мастера спорта. Затем вышла замуж, родила дочку. И в 30-летнем возрасте решила попробовать свои силы в скайраннинге.

Словами не передать все те эмоции и чувства, которые ты испытываешь, выходя на старт гонки. Всем советую хотя бы раз получить такие впечатления. Они останутся на всю жизнь. Особенно если удается преодолеть дистанцию и с чувством выполненного долга можно поставить галочку в очередной своей победе над собой.

Говорят, что многие люди смотрят на мир сквозь розовые очки. И участники ультрамарафонов видят вокруг все только в самом лучшем свете. Нет, эта фотография показывает, что мы сами являемся розовыми очками. Кто поверит, глядя на фото, что оно сделано в пасмурный серый день? Дождь лил всю ночь и утро, но мне очень хотелось прогуляться. Выскочила на улицу — кадр появился сам по себе.

Я занимаюсь тренерской деятельностью. Работаю с такими же спортсменами, которые горят желанием бросить вызов природе и покорить сложные марафонские дистанции. На этом и зарабатываю себе на жизнь. Конечно, участие в гонках не бесплатное. Удастся выступить успешно — значит, получится компенсировать затраты на поездку и стартовый взнос. Получается замкнутый цикл.

Я рада тому, что у меня такая насыщенная спортивная жизнь, занимаюсь любимым делом. И не устаю благодарить свою семью, которая меня поддерживает и во всем помогает. Они — моя крепкая опора и надежный тыл.