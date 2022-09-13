Во Владивостоке завершилась спортивная программа международного шахматного турнира на Кубок Восточного экономического форума. Выпускник челябинской спортшколы № 9 по шахматам Павел Понкратов стал обладателем Кубка и главного приза соревнований — 800 тысяч рублей, сообщает региональный Минспорт.
В турнире принимали участие 32 шахматиста. 10 представителей иностранных федераций, шесть российских гроссмейстеров, а также победители отборочных турниров Дальнего Востока. Призовой фонд турнира составил три миллиона рублей. Он распределялся между семью финалистами основного турнира и тремя местными участниками, показавшими наилучший результат.
Трехдневный турнир принес победу международному гроссмейстеру Павлу Понкратову. Выпускник челябинской спортшколы № 9 по шахматам, сейчас выступающий за столичную федерацию, стал обладателем Кубка и главного приза соревнований — 800 тысяч рублей.
«Игра выдалась напряженная. Думаю, что мою финальную партию можно разбирать тренерам во время подготовки. Но я даже не знаю, что я запомню больше — свою победу или этот потрясающий вид из окна, перед которым мы играли. Я глубоко впечатлен Владивостоком и Русским островом. Уверен, это место может стать достойным проведения международных турниров самого высокого класса», — рассказал Павел Понкратов.
Напомним, что челябинский шахматист стал победителем международного турнира в Сочи. Дмитрий Регнер одержал победу во всех девяти поединках.
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