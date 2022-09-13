Выпускник челябинской шахматной школы стал обладателем Кубка Восточного экономического форума

Павел Понкратов завоевал главный приз — 800 тысяч рублей

«Игра выдалась напряженная. Думаю, что мою финальную партию можно разбирать тренерам во время подготовки. Но я даже не знаю, что я запомню больше — свою победу или этот потрясающий вид из окна, перед которым мы играли. Я глубоко впечатлен Владивостоком и Русским островом. Уверен, это место может стать достойным проведения международных турниров самого высокого класса»,

— рассказал Павел Понкратов.