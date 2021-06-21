Вячеслав Минин — серебряный призер международного турнира по тхэквондо

Южноуральский спортсмен в финальном поединке уступил действующему чемпиону Европы

В Софии (Болгария) завершился международный турнир по тхэквондо WTF Multi European Games, на котором успешно выступил воспитанник челябинской СШОР «Буревестник» Вячеслав Минин.

На кортах в Болгарии подопечный заслуженного тренера России Дмитрия Тарасова провел 4 боя в весовой категории до 68 кг. На пути к финалу Вячеслав Минин одержал верх над соперниками из Франции, Болгарии и Испании. В решающем поединке за золото южноуралец уступил соотечественнику, чемпиону Европы Сармату Цакоеву из Северной Осетии. Впереди у Вячеслава Минина еще один ответственный старт — в Майкопе состоится командный чемпионат России, на котором среди претендентов на награды — сборная Челябинской области.