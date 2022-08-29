Всероссийскую Спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске посетили 17 тысяч зрителей

В столице Южного Урала выступило более 400 спортсменов из 53 регионов России

«Челябинск задал высокую планку, к этому уровню стоит стремиться организаторам и других турниров. Я очень довольна и результатами, которые были показаны на этом турнире, и его организацией, и погодой. Хочется также отметить очень отзывчивых зрителей, к которым все спортсмены испытывают чувство благодарности. Мы получили массу удовольствия»,

— прокомментировала информационному агентству ТАСС Ирина Привалова.

«Огромное спасибо Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он вкладывает вместе с командой много сил в развитие спорта, в частности, „королевы спорта“ легкой атлетики. Спасибо министру спорта Челябинской области и всем, кто развивает спорт в регионе. Мне кажется, с Челябинской области надо брать пример всем остальным»,

— рассказал журналистам спортивной директор ВФЛА Юрий Борзаковский.