Всероссийскую Спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске посетили 17 тысяч зрителей. На соревнованиях выступило более 400 спортсменов из 53 регионов России, среди них — чемпионы мира, Европы, победители Олимпийских игр. В Спартакиаде приняли участие 27 представителей Челябинской области, которые завоевали 5 медалей, сообщает региональный Минспорт.
В церемонии открытия приняли участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и. о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский, заместитель директора Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Виктор Чумаков.
«Челябинск задал высокую планку, к этому уровню стоит стремиться организаторам и других турниров. Я очень довольна и результатами, которые были показаны на этом турнире, и его организацией, и погодой. Хочется также отметить очень отзывчивых зрителей, к которым все спортсмены испытывают чувство благодарности. Мы получили массу удовольствия», — прокомментировала информационному агентству ТАСС Ирина Привалова.
На турнир было аккредитовано 70 журналистов, представляющих более 20 федеральных и региональных СМИ. Также была организована прямая трансляция на телеканале МАТЧ-ТВ и YouTube-канале ВФЛА.
«Огромное спасибо Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он вкладывает вместе с командой много сил в развитие спорта, в частности, „королевы спорта“ легкой атлетики. Спасибо министру спорта Челябинской области и всем, кто развивает спорт в регионе. Мне кажется, с Челябинской области надо брать пример всем остальным», — рассказал журналистам спортивной директор ВФЛА Юрий Борзаковский.
Помощь в организации Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по легкой атлетике оказали 115 волонтеров. Напомним, что Челябинская область вошла в десятку сильнейших на Всероссийской летней спартакиаде. Подведены итоги по 42 зачетным дисциплинам из 53.
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