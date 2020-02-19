Всемирный шашечный «Оскар» вручили победителю

Награду получил Дмитрий Цинман из Казани.

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Высшую награду в мире шашек учредили в Челябинске еще 12 лет назад. За «Оскар» боролись участники из России, Украины и Беларуси: Игорь Михальченко, Юрий Аникеев, Дмитрий Цинман и Николай Макаров. Золотого Гермеса получил чемпион мира по шашкам-64 в блиц — Дмитрий Цинман из Казани.

«Любая награда радует. Особенно, если это выбор ведущих шашистов, организаторов, СМИ. Конечно, это здорово. Значит, я не зря занимался шашками», — поделился эмоциями победитель.

Дмитрий признался, что мечтал о награде с момента ее появления.