«Все флаги в гости будут к нам»: в преддверии чемпионата Европы по футболу — о войнах болельщиков

Обозреватель ИА «Первое областное» Константин Устьянцев рассуждает об «околофутболе», вспоминая громкие эпизоды столкновений фанатских группировок и предостерегая от последствий болельщицкой романтики

Всего несколько дней осталось до старта матчей финальной части чемпионата Европы 2020 года, проведение которого, как известно, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) УЕФА перенес на лето нынешнего года. Игры Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля.

Впервые в истории решающие матчи первенства Европы будут проводиться одновременно в нескольких странах континента. Россию как хозяйку этого форума будет представлять Санкт-Петербург. Первоначально на «Газпром Арене» Северной столицы планировалось проведение четырех матчей турнира, но незадолго до старта чемпионата из-за уже набившего всем оскомину за последний год коронавируса УЕФА перенес в Город на Неве еще три матча, которые должны были пройти в столице Ирландии Дублине.

Таким образом Санкт-Петербург примет семь матчей грядущего первенства Европы: три игры группы В, одним из участников которой является национальная сборная нашей страны (Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия), три поединка группы Е (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также один из матчей стадии 1/4 финала.

Но в данном материале мы сосредоточимся прежде всего на рассмотрении такого немаловажного аспекта футбола, как поведение поклонников этого самого популярного на земном шаре вида спорта — как непосредственно на матчах, так и до, и после их проведения.

Среди болельщиков вышеупомянутых сборных международный резонанс в негативном ключе ранее себе снискали, пожалуй, только фанаты из Польши и, к сожалению, России. К примеру, можно вспомнить стычки между польскими и отечественными ультрас во время проведения группового этапа Евро-2012 в Варшаве. Хотя, конечно, до британских футбольных хулиганов им далеко.

Эйзельская трагедия и бойня в Порт-Саиде

Проявление агрессивных действий фанатов футбола появилось практически вместе с зарождением этого вида спорта. Именно из Британии, которая, как известно, является, родиной футбола, идут истоки околофутбольного насилия. Причем, как и сейчас, большая часть его проявлений приходится не на время матчей, а до начала или после их проведения, когда организованные толпы ультрас соперничающих команд выясняют отношения стенка на стенку.

Но футбольное хулиганство в том виде, в котором оно существует ныне, начало формироваться в Великобритании с конца 1950-х годов. А во второй половине 1960—1970-х годов оно стало приобретать на Туманном Альбионе поистине угрожающие масштабы. Лишь редкие матчи английского национального первенства не сопровождались разборками, потасовками и погромами десятков, а нередко и сотен воинствующих молодчиков от футбола. Эта среда даже сформировала свою уникальную субкультуру. На эту тему было написано немало популярных книг и снято художественных и документальных фильмов.

На переломе 1970—1980-х это явление стало активно переноситься британскими фанатами и на международную арену. В особенно негативном свете тогда выделялись ультрас «Ливерпуля», который на то время был одним из сильнейших клубов Европы. И хотя британские власти и, в частности, полиция уже принялись активно бороться с местными футбольными хулиганами, отправной точкой в победе над ними стал трагический случай, произошедший во время финального матча розыгрыша Кубка европейских чемпионов сезона 1984/85 годов.

Тогда на бельгийском стадионе «Эйзель» встретились итальянский «Ювентус» и английский «Ливерпуль». Из-за безграмотной стратегии продаж билетов организаторами ультрас обоих клубов оказались размещены практически рядом, и, естественно, конфликт между ними оказался неизбежен. Незадолго до стартового свистка арбитра матча значительно превосходившие оппонентов в численности британские фанаты пошли в атаку на итальянцев и тем не оставалось ничего иного как спасаться бегством. Они ринулись на нижние ряды, из-за чего образовалась гигантская давка, в которой погибли четыре десятка невинных болельщиков футбола, а несколько сотен получили травмы, ранения и увечья разной степени тяжести.

В итоге британские клубы оказались лишены возможности участвовать в официальных европейских турнирах на протяжении пяти следующих сезонов, а персонально «Ливерпуль» был отстранен еще на один сезон дольше этого срока. Поскольку тот финальный матч все-таки был сыгран и его трансляция шла на весь мир, резонанс произошедшего на трибунах оказался огромен. И до сегодняшних дней этот случай является, пожалуй, самым известным примером трагедии в истории футбола.

Однако бывали матчи и с большими человеческими жертвами. В основном они происходили из-за давок. Но случались многочисленные жертвы и непосредственно от кровавых разборок фанатов соперничающих команд. В череде таких случаев особняком стоит настоящая резня, произошедшая 1 февраля 2012 года в египетском Порт-Саиде. Матч между местными командами «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» завершился массовой фанатской стрельбой и поножовщиной, в результате чего погибло 73 человека, а ранения получили более тысячи присутствовавших на том трагическом матче людей.

Футбольные хулиганы СССР и России

В Советском Союзе фанатские футбольные группировки начали формироваться с начала 1970-х годов. Особенно процессу сплочения болельщиков способствовала организация совместных путешествий на выездные матчи своих команд. Таким образом начали появляться ультрас у московского «Спартака», киевского «Динамо», ленинградского «Зенита», а затем и у других советских клубов.

Но массовые выходки отечественных фанатов начались преимущественно уже только с наступлением перестройки. Советские ультрас старались перенимать моду у своих британских собратьев по субкультуре. Кроме, в целом, безобидных песен и речевок, всё чаще начали происходить проявления хулиганства. Правда, стоит отметить, что обычные болельщики редко попадали под руку стремящимся к выбросу адреналина футбольным молодчикам. На стадионах почти всегда было немало милиции, поэтому обычно они «забивали стрелки» на пустырях или парках, где сходились в «благородных» побоищах стенка на стенку.

Одна из самых известных массовых драк советских ультрас произошла в 1987 году на центральном железнодорожном вокзале Киева, где схлестнулось несколько сотен фанатов двух самых популярных и успешных в 1980 годы клубов СССР — киевского «Динамо» и московского «Спартака». А в 1990 году ультрас «Спартака» проявили себя и за границей, «пошумев» в Праге, где их команда проводила игру в рамках розыгрыша Кубка чемпионов с чешской «Спартой».

С распадом СССР по понятным причина конкуренция в высшем футбольном дивизионе России снизилась, что повлекло за собой и временное уменьшение агрессивных фанатских проявлений. Однако с середины 1990-х начали проявлять всё большую активность хулиганские группировки столичных «Спартака» и ЦСКА. И уже к концу 1990-х дерби между этими командами редко проходили без массовых потасовок их ультрас. Немногим позже сформировались фанатские группировки «Зенита» и большинства других клубов высшего российского дивизиона.

Принимаемые властями меры для предотвращения фанатских побоищ постепенно порождали ненависть ультрас к органам правопорядка, одним из самых ярких проявлений которой стала ожесточенная драка между болельщиками и подмосковным ОМОНом в 1999 году на игре между раменским «Сатурном» и московским «Спартаком». Показали себя в негативном свете за последние десятилетия отечественные фанаты и на матчах национальной сборной, в частности в Белоруссии, Украине, Македонии и Словении.

А наиболее запоминающийся грандиозный фанатский погром произошел в центре Москвы, когда раздосадованные поражением сборной России на чемпионате мира 2002 года от команды Японии околофутбольные молодчики разбивали витрины, жгли автомобили и громили вообще всё, что попадалось под их горячие руки на улицах столицы.

Запомнились своими приключениями отечественные ультрас и на предыдущем Евро-2016, когда из-за их агрессивного поведения и нападений на болельщиков других сборных УЕФА даже рассматривал вариант дисквалификации сборной России в случае продолжения беспорядков ее фанатов.

Избиение пермяков на трассе под Челябинском

Что касается примеров подобного поведения футбольных фанатов на Южном Урале, то такие проявления случались нечасто, но всё же они иногда происходят. Например, в сентябре 2018 года имел место инцидент на трассе М-5, когда челябинские футбольные фанаты избили болельщиков молодежной команды «Амкар» из Перми, при этом снимая весь этот процесс на видео, которое они же позднее выложили в интернете.

После матча в Коркино, где местная команда «Шахтер» принимала «Амкар», два десятка приехавших на выезд своей команды пермяков отправились на заказном автобусе домой. Однако около трех десятков ультрас из Челябинска и Екатеринбурга устроили погоню за ними. Догнав и заблокировав автобус с гостями, они предложили им выходить и драться стенка на стенку.

Среди пермских болельщиков были и девушки. Когда приезжие парни отказались выходить сражаться, их начали вытаскивать, бросать на асфальт и бить руками и ногами в разные части тела. В итоге пострадавшие не стали писать заявления в полицию, поскольку получили незначительные травмы и ушибы. Также можно вспомнить случай, когда челябинские болельщики осенью 2014 года устроили массовую драку с фанатами из Нижнего Тагила.

Британский пример успешной борьбы с футбольными хулиганами

В Британии в свое время эпидемию околофутбольного насилия удалось обуздать посредством самых радикальных и жестких мер. Немало футбольных хулиганов оказались за решеткой, на других были наложены пожизненные запреты посещения футбольных матчей. Полиция внедряла своих агентов в фанатскую среду, выявляя ее лидеров и предотвращая возможные пересечения враждующих группировок. А развивающиеся технологии позволили оборудовать стадионы и прилежащие к ним территории камерами видеонаблюдения, что помогает опознавать и выявлять правонарушителей.

Как итог, большинство этих хулиганских группировок прекратили свое существование и на британские стадионы постепенно вернулась нормальная эмоциональная атмосфера, когда простые болельщики снова стали посещать матчи семьями, не опасаясь за безопасность жен и детей.

Хотя изредка хулиганские выходки британских фанатов всё же случаются. Оказавшись в положении с перекрытым правоохранителями кислородом на родине, они всё же иногда находят возможности совершать свои деструктивные действия во время международных матчей. Например, буквально неделю назад, за сутки до финального матча Лиги чемпионов, болельщики команд-финалистов «Челси» и «Манчестер Сити» устроили несколько потасовок на ночных улицах города Порту. Местным правоохранителям даже пришлось применять резиновые пули, дабы усмирить подогретых алкоголем распоясавшихся молодчиков.

Российская полиция тоже не дремлет

Что касается отечественных стадионов, то в советское время ультрас-хулиганами занималась не только милиция, но даже и КГБ. Существование фанатских группировок тогда рассматривалось как антисоветская деятельность, а вовлеченных в них представителей молодежи исключали из вузов и увольняли с работы.

Тщательно занимаются представители российских правоохранительных органов футбольными хулиганами и теперь. И надо отметить, что ни одно из крупных международных футбольных мероприятий, проводимых в России, не сопровождалось проявлением околофутбольного насилия и беспорядками. Полиция всё делала для того, чтобы предотвратить драки между фанатами, прочие скандалы и тем более трагические события. Можно констатировать, что отечественные правоохранители выполняли свою работу четко и без сбоев, пресекая все попытки столкновений и негатива, включая провокации.

В 2008 году на столичном стадионе «Лужники» был проведен без каких-либо существенных эксцессов финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились опять-таки две британские команды — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Правительство Москвы делало всё, чтобы фанаты противоборствующих клубов даже не пересекались. Ради этого, в частности, чартерные рейсы болельщиков команд прилетали в разные аэропорты: «Манчестера» — в «Домодедово», а «Челси» — во «Внуково» и «Шереметьево».

Затем без значительных инцидентов прошел Кубок конфедераций 2017 года. Этот турнир, по сути, являлся генеральной репетицией перед чемпионатом мира 2018 года. В итоге и на футбольном мундиале, состоявшемся спустя год на территории нашей страны, полиции удалось пресекать массовые беспорядки, любые другие проявления хулиганства и правонарушения с участием иностранных и отечественных фанатов. Не в последнюю очередь это стало возможным благодаря введению так называемых паспортов болельщика. Эта методика идентификации любителей футбола была апробирована на Кубке конфедераций в 2017 году, а затем успешно применена в 2018 году на матчах мундиаля. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, во время Кубка конфедераций было выпущено 480 000 паспортов болельщика, а на ЧМ-2018 — уже 1,83 млн его экземпляров.

Паспорт болельщика — как реальность ближайшего будущего отечественного футбола

На грядущем Евро паспорт болельщика обязаны иметь при себе вместе с билетом все посещающие каждый из матчей турнира, иначе проход на стадион будет для таких любителей футбола заблокирован. Паспорт болельщика — это пластиковая карточка, на которой указаны имя и фамилия его обладателя, фотография, а также магнитная полоса. Каждый обладатель этой карты будет внесен в специальную базу данных и получит возможность передвигаться на городском транспорте и между городами посредством поездов абсолютно бесплатно. Иностранные любители футбола при помощи паспорта болельщика смогут также многократно безвизово въезжать в Россию и выезжать из нее в период с 29 мая по 2 июля нынешнего года. А с сезона 2021/22 года паспорт болельщика будет введен и для всех игр РПЛ.

Получить паспорт болельщика довольно просто. Его оформление осуществляется после покупки билета на специальном сайте www.fan-id.ru. Достаточно указать свои данные, загрузить фотографию и выбрать способ доставки — получение возможно как в центре выдачи, так и почтой. Также можно оформить документ непосредственно в пункте выдачи. Для получения необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность или свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. Паспорт болельщика выдается бесплатно, затраты покрываются из госбюджета.

Возвращаясь к чемпионату мира — 2018 можно отметить, что введение системы паспортов болельщика себя оправдало. Нарушители дисциплины были их лишены. В частности, у двух с половиной десятков аргентинских фанатов были аннулированы паспорта болельщиков за инициирование драки с хорватскими любителями футбола в Нижнем Новгороде. Лишился этого документа и австралийский фанат, решивший взобраться на ограждения возле стадиона в Самаре. А замешанному в организации фанатских беспорядков на Евро-2016 президенту Всероссийского объединения болельщиков Александру Шпрыгину попросту было отказано в выдаче паспорта болельщика — как на Кубок конфедераций — 2017, так и на чемпионат мира — 2018.

Грядущий чемпионат Европы в силу коронавирусных ограничений, конечно, обещает стать менее напряженным в плане проявления агрессии футбольных фанатов просто в силу их меньшей численности по сравнению с прошлыми континентальными первенствами. Но не исключены разборки и между своими отечественными ультрас. Так что паспорта болельщиков в любом случае будут вовсе не лишними.

И, в целом, делается немало для того, чтобы молодые люди понимали и помнили, что выплескивание своей энергии в негативное русло во время футбольных матчей, как и вообще на любых общественно-массовых мероприятиях, будет иметь для них соответствующие последствия в процессуально-юридическом плане. Так что активное вовлечение в сферу околофутбольной романтики может стоить для них себе дороже.