Вратарь хоккейного «Металлурга» сдал положительный тест на ковид на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Голкипер сборной Финляндии отправлен на самоизоляцию и рискует пропустить турнир

Вратарь хоккейного клуба «Металлург» и сборной Финляндии Юхо Олкинуора сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и теперь рискует пропустить олимпийский турнир в Пекине. Информацию об этом подтвердили в Федерации хоккея Финляндии, пресс-служба которой разместила пост в социальных сетях.



Положительный тест на ковид сдал также представитель команды Петтери Хиетанен. Голкипер и сотрудник команды отправлены на самоизоляцию. Отмечается, что оба переболели коронавирусом еще в Финляндии и сдали отрицательные тесты перед отъездом на Олимпиаду, что позволило им улететь и тренироваться в Пекине. Чуть раньше на самоизоляцию был отправлен форвард финской команды Марко Анттила.



Отметим, что на групповом этапе Олимпиады в Пекине Финляндия сыграет в группе C с латвийцами, словаками и шведами. В первый матч финнов состоится 10 февраля. Они сыграют со словаками.

