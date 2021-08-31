«Впервые Лера рыдала перед стартом, она испытала серьезный стресс», — мама Валерии Шабалиной

У трехкратной чемпионки Паралимпийских игр от волнения не выдержали нервы

Челябинская спортсменка завоевала на Паралимпийских играх в Токио уже три золотые медали, став одной из героинь соревнований. Быть в эпицентре внимания для спортсменки с нарушением интеллекта оказалось очень сложным испытанием. Накануне старта на дистанции 100 м баттерфляем у Валерии Шабалиной случилась истерика от чрезмерного волнения. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» сообщила мама спортсменки, Наталья Геннадьевна Огуй.

На всех соревнованиях спортсменку сопровождает личный тренер Татьяна Вячеславовна Новикова. Она для нее как вторая мама. Но в силу формата проведения Паралимпийских игр она не всегда может находиться со своей подопечной рядом. Так, перед выходом в бассейн спортсменки остаются на некоторое время одни. В один из таких моментов у Валерии Шабалиной не выдержали нервы. И первым делом она позвонила маме.

«Она рыдала, я долго не могла ее успокоить. Никогда такого не было на соревнованиях. Но здесь Паралимпийские игры, особый статус соревнований. От волнения нервы не выдержали. Вообще, мы стараемся всегда держать с ней связь, разговариваем по телефону накануне соревнований. Лере очень важен контакт с близкими ей людьми», — сообщила Наталья Геннадьевна корреспонденту ИА «Первое областное».

Надо отметить, что у Валерии Шабалиной в карьере было множество крупных международных стартов. В том числе и чемпионат мира в 2019 году в Лондоне, где она стала чемпионкой мира. Однако никогда ранее спортсмены с интеллектуальными нарушениями не принимали участие в Паралимпийских играх. В Токио для российских атлетов в этом виде состоялся дебют. С возросшим вниманием челябинская спортсменка с трудом справляется — это было видно уже после первых экспресс-интервью, которая давала Валерия российским СМИ.

«Еще будучи в Челябинске я ей неоднократно говорила: „Лерочка, это твои главные старты в карьере. На тебя будет смотреть весь мир. Старайся от этого всего абстрагироваться, получай кайф от соревнований, каждого своего движения в воде, запоминай все, что вокруг тебя происходит, чтобы это осталось на всю жизнь“. Она понимала, кивала головой, но суровую правду не обманешь. Очевидно, что в Токио ей приходится очень сложно, она не привыкла быть в центре всеобщего внимания», — призналась Наталья Огуй.

Паралимпийские игры в Токио еще не закончились, а многочисленные СМИ уже пестрят заголовками в адрес челябинской спортсменки Валерии Шабалиной — единственной, кому удалось завоевать три медали высшего достоинства.

«Героиня игр, Королева бассейна, Звезда плавания... Знаете, мне понравился комментарий в прямом эфире Дмитрия Губерниева, когда Лера завоевала первое золото. Он тогда сказал: «Наша кудряшка еще всем покажет». Как в воду глядел. А что касается этих лестных эпитетов, я уже как-то сказала дочке — «Снимай с себя корону, бросай ее в тумбочку и выходи на новый старт как на последний бой»,— добавляет Наталья Геннадьевна.

Мама спортсменки призналась, что задолго до старта Паралимпийских игр к ней подходили многие друзья, коллеги, спортивные руководители и говорили о том, что Валерия должна будет «выстрелить» в Токио, стать чемпионкой. На что получали ответ: «Никому и ничего моя дочь не должна. Не надо вешать на детей дополнительную ответственность».

Наталья Геннадьевна говорит, что ожидала такого сильного выступления Валерии на Паралимпиаде-2020, с другой стороны ее результаты стало для нее приятным сюрпризом. Дело в том, что на крупных международных стартах в силу различных причин не всегда выступали основные соперницы россиянки. Непонятно было и то, в какой физической форме они находятся. Кроме того, ключевым фактором в распределении мест в Токио играла психология спортсменок и то, как они смогут справиться со своим волнением. Наталья Геннадьевна уверяет в том, что отправляла свою дочь в Японию в первую очередь для того, чтобы та смогла завоевать титул чемпионки, а положенные премиальные за победы играют второстепенное значение.

«У нас не бедная семья, мы мало в чем нуждаемся. Но этот титул даст возможность Лере рассчитывать на соответствующую пенсию. Мне как матери очень важно, чтобы спортсменка смогла ее получать. В первую очередь это нужно самой Лере, чтобы она понимала, что своим трудом ее себе заработала. Очень хочется верить, что теперь, после Токио, нам удастся решить этот вопрос», — сказала Наталья Огуй.



Напомним, что на Паралимпийских играх-2020 в Токио Валерия Шабалина принесла первое золото для сборной России, выиграв в первый день соревнований заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем. Через день, 27 августа, челябинке покорились 200 метров вольным стилем. А сегодня, 31 августа, южноуральская спортсменка завоевала золотую медаль на 200 м комплексным плаванием.