Воспитаннику челябинского «Трактора» угрожает дисквалификация

Валерий Никушкин может выпасть из игры на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство собирается дисквалифицировать нападающего клуба «Колорадо» Валерия Никушкина, сообщает sports. ru. Поводом послужила допинг-проба, взятая у спортсмена в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.



В WADA утверждают, что семь лет назад Никушкин употреблял запрещенные в спортивном сообществе вещества, в РУСАДА уже направлено соответствующее уведомление. Между тем даже дисквалификация не уберет Никушкин с поля: та же НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные WADA и другими контролирующими органами.

Валерий Никушкин — воспитанник хоккейной школы «Трактор», он начинал карьеру в молодежном клубе "Белые медведи«.В КХЛ дебютировал в январе 2013 года, забросив шайбу в игре против братиславского «Слована». С тех пор сменил ряд команд, на сегодня играет в «Колорадо Эвеланш».