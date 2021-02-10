Воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты» станут участниками Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года

Отборочные соревнования прошли в Казани

Южноуральские воспитанники реабилитационной программы «Лыжи мечты» стали участниками Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года. На прошлой неделе в Казани состоялись отборочные игры на соревнования.



На них Челябинскую область представили три воспитанника тренера Владимира Мельнова: Глеб Тиунов, Никита Исаев, Анастасия Аксенова. По итогам трех дней соревнований в Казани они выиграли одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

«Никита Исаев занимается совсем недавно, около года, и уже достиг таких успехов. Это его первые соревнования такого уровня. У Никиты аутизм, но он очень одарен — изучает испанский язык семь лет. С удовольствием смотрит биатлон, футбол и хоккей, страстный болельщик хоккейного клуба „Трактор“, увлекается творчеством, в особенности хорошо рисует и очень любит путешествовать»,— рассказала руководитель программы «Лыжи мечты» на горнолыжном курорте «Солнечная долина» Анна Матюшко.

Отметим, что Глеб Тиунов будет представлять Челябинскую область на третьей Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2021 года. Она состоится в марте. По словам Анны Матюшко, юноша уже приступил к тренировкам.