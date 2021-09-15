Воспитанники магнитогорской школы-интерната бесплатно посетят хоккейный матч «Металлурга»

Билеты на игру с «Авангардом» им лично вручил защитник «Магнитки» Михаил Пашнин

Защитник хоккейного клуба «Металлург» Михаил Пашнин посетил школу-интернат № 3 для детей с нарушениями органов речи и слуха в Магнитогорске. Игрок провел для них небольшой мастер-класс, выступил судьей в спортивных эстафетах и подарил билеты на ближайший домашний матч команды, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Хоккеисты «Металлурга» регулярно участвуют в благотворительных и социальных акциях. Идея посетить школу-интернат для слабослышащих детей принадлежала самой команде.

«Обычно мы под Новый год участвуем в подобных акциях. Здорово, что в этот раз удалось найти время в начале сезона, чтобы пообщаться с ребятами, зарядиться их эмоциями. Надо стараться почаще дарить детям радость», — отметил Михаил Пашнин.

Хоккеист провел для юных воспитанников школы-интернета «Веселые старты», выступив на них судьей, а также небольшой мастер-класс с элементами хоккея. По окончании мероприятия игрок «Металлурга» вручил детям билеты на ближайший домашний матч команды. Он состоится сегодня, 15 сентября — в 19:00 магнитогорцы принимают омский «Авангард».