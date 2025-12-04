Воспитанник «Трактора» Вячеслав Бутеец впервые сыграл в матче НХЛ

Голкипер дебютировал за «Анахайм» и пропустил три шайбы за 20 минут

Воспитанник челябинского хоккея Вячеслав Бутеец провел свой первый матч в НХЛ. Голкипер вышел на замену в третьем периоде в составе «Анахайма», но не смог помочь своей команде избежать разгрома. Россиянин за 20 минут пропустил три шайбы, а его клуб уступил «Юте» с разгромным счетом 0:7, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вячеслав Бутеец является воспитанником «Трактора» и выступал за все команды его системы — «Белые медведи» (МХЛ), «Челмет» (ВХЛ), а в сезоне-2023/2024 дебютировал в «Тракторе». Закрепиться в главной команде Челябинска ему не удалось, поэтому спустя некоторое время принял решение попробовать свои силы в Северной Америке.

Челябинский хоккеист улетел в США в 2024 году, подписав контракт с клубом «Анахайм Дакс». В первом сезоне Вячеслав Бутеец выступал за фарм-клуб в АХЛ, а накануне получил вызов в штаб главной команды.