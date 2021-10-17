Воспитанник челябинского «Трактора» Виталий Кравцов посетил домашний матч клуба с «Динамо»

Хоккеист в ближайшее время может подписать контракт с командой

Сегодня, 17 октября, на матче между «Трактором» и «Динамо» на трибунах арены был замечен воспитанник челябинского клуба Виталий Кравцов. Накануне руководство клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» отказалось от услуг хоккеиста, разрешив ему поиск новой команды.

Сам Виталий Кравцов неоднократно заявлял в своих интервью, что горит желанием построить свою карьеру в сильнейшей лиге мира — НХЛ. Однако закрепиться в составе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» у него не получилось. В этом межсезонье 21-летний россиянин по итогам тренинг-кэмпа был отправлен в клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк».

Во время тренировочного лагеря он сыграл в трёх выставочных матчах и забил один гол. В конце предсезонки Кравцов получил травму, из-за которой пропустил последние выставочные матчи. Травма оказалась несерьёзной, и Виталий надеялся на включение в основной состав команды, но места в заявке ему не нашлось.

Хоккеист отказался от поездки в фарм-клуб «Рейнджерс» в АХЛ. Руководство североамериканского клуба разрешило агенту хоккеиста Дэну Мильштейну искать для своего клиента варианты для продолжения карьеры в НХЛ. Если хороших вариантов не будет найдено, то Виталий, возможно, рассмотрит вариант о возвращении в «Трактор», который находится на отличном ходу в КХЛ и может побороться за Кубок Гагарина.

По окончании матча с московским «Динамо» на пресс-конференции наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин не подтвердил, что Виталий Кравцов сможет сыграть в следующем матче за челябинский клуб.

«Вопрос не ко мне. Рад был видеть Виталия. По контракту ничего не могу сказать. Сейчас он улаживает отношения с клубом. Комментировать нечего не буду», — отметил Анвар Гатиятулин.

Следующий матч челябинский «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ сыграет 19 октября с уфимским «Салават Юлаевым». Начало — в 19:00.