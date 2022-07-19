Руководство БК «Челбаскет» объявило о том, что воспитанник челябинского баскетбола Наум Чехлань следующий сезон проведет в Молодежной лиге ВТБ. Игрок будет выступать за молодежную команду подмосковного клуба «Химки», сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
«Очень здорово, что воспитанников челябинской школы баскетбола приглашают в молодежные проекты такого уровня. Решение было обоюдным, у Наума, возможно, будет больше игрового времени и появится возможность раскрыться. Ждем домой с новыми компетенциями», — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
В прошедшем сезоне за «Челбаскет» баскетболист провел 9 игр, набирая в среднем 1,3 очка и 1,8 подбора. А за «Автодор-СШОР» в среднем за 4 игры Наум собирал 22 очка, 2,3 подбора и 2,3 передачи.
Напомним, что утвержден состав участников чемпионата России по баскетболу в сезоне-2022/2023. В Высшей лиге соперниками «Челбаскета» и «Металлурга» станут шесть команд.
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