Воспитанник челябинского баскетбола проведет следующий сезон в Молодежной лиге ВТБ

Наум Чехлань будет выступать за молодежную команду подмосковного клуба «Химки»

«Очень здорово, что воспитанников челябинской школы баскетбола приглашают в молодежные проекты такого уровня. Решение было обоюдным, у Наума, возможно, будет больше игрового времени и появится возможность раскрыться. Ждем домой с новыми компетенциями»,

— отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.