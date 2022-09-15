Восемь южноуральских боксеров выступят на чемпионате России — 2022

Стал известен состав сборной Челябинской области на турнир в Чите

Федерация бокса России утвердила состав участников на чемпионат России — 2022, который пройдет с 30 сентября по 9 октября в Чите. Выполнили все условия отбора восемь южноуральских спортсменов, которые с сегодняшнего дня начали подготовку к главному старту года на сборах в Челябинске, сообщает региональный Минспорт.

На чемпионате России по боксу — 2022 выступят восемь южноуральских боксеров. В Читу отправятся Эдмонд Худоян и Дмитрий Калмыков (оба — 48 кг), Максим Стахеев (51 кг), Алексей Киселев (57 кг), Тамерлан Касымов и Ахмадшох Махмадшоев (оба — 67 кг), Виталий Котов (80 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг).

Ведущие спортсмены Челябинской области уже начали подготовку к турниру. На первом этапе они проведут учебно-тренировочные сборы в южноуральской столице. Напомним, что в этом году три наших земляка представляли регион в мужском турнире по боксу на Всероссийской летней спартакиаде: Эдмонд Худоян стал обладателем серебряной медали, а Алексей Киселев и Андрей Стоцкий — бронзовых наград.