Минспорта набирает волонтеров со знанием иностранных языков на Кубок мира по фристайлу в Челябинской области

Спортивное событие пройдет 12 и 13 марта.

12 и 13 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». На соревнования прибудет большое количество иностранных спортсменов, поэтому Министерство спорта Челябинской области объявило о наборе волонтеров со знанием английского, французского, японского, немецкого, итальянского языков.

Для работы на соревнованиях требуются 135 активистов — большая часть из них будет задействована в работе со зрителями, координации потоков людей, обеспечении социальной дистанции и масочного режима. Остальные будут работать с командами, судьями, СМИ и службой аккредитации.

«Добровольцы будут встречать иностранные команды в аэропорту, сопровождать в месте проведения турнира, помогут представителям СМИ, медицинской службе и международной федерации лыжного спорта», — сообщили в Минспорта региона.

Чтобы стать волонтером этапа Кубка мира по фристайлу в Миассе, необходимо заполнить специальную анкету — заявку можно подать до 25 февраля.