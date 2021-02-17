В Усть-Катаве состоялся волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Сергея Кондрина

Соревнования прошли в 45-й раз

Турнир по волейболу среди мужских команд состоялся в Усть-Катаве. Традиционные соревнования, памяти Героя Советского Союза Сергея Кондрина прошли в 45-й раз.



На волейбольный корт в Усть-Катаве вышли хозяева площадки, а также команды из Сатки, Трехгорного и башкирского Месягутово. Игры проходили по круговой системе, где каждый играл с каждым.

«Победителями стали хозяева соревнований из Усть-Катава, которые набрали наибольшее количество побед. Второе место — у команды Трехгорного, третье место заняла команда гостей из Месягутово»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

После турнира в каждой команде были определены лучшие игроки. Ими стали Данила Малафеев из Усть-Катава, Виталий Кривуля из Сатки, Сергей Чеушков из Месягутово и Сергей Чундаков из Трехгорного. Добавим, у хозяев соревнований 11 из 12 волейболистов — воспитанники детско-юношеской школы.