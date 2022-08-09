Челябинский волейбольный клуб «Динамо» завершил тренировочный сбор в Аше, и сегодня команда приступила к работе на базе ДС «Торпедо». У клуба впереди традиционный турнир памяти В. Ф. Давыдова, который состоится 23—25 августа, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
«Сбор прошел хорошо, никто из ребят не выпадал, все работали на совесть. Первые два тренировочных цикла были направлены на физическую работу, игроки набирали форму, а затем уже начали работать с мячом. Всеми игроками доволен», — рассказал главный тренер Алексей Андреев.
После тренировок в Челябинске команда отправится на традиционный турнир памяти В. Ф. Давыдова, который пройдет 23—25 августа. Отметим, что в межсезонье состав команды претерпел большие изменения — клуб покинули ряд ключевых игроков, на их места были приглашены шесть новобранцев. Южноуральскую команду покинули выступавшие на правах аренды игроки новосибирского «Локомотива»: Слави Костадинов, Денис Голубев, Роман Мурашко и Илья Казаченков.
Напомним, в прошлом сезоне волейболисты челябинского «Динамо» завоевали серебряные медали чемпионата России. Директор волейбольного клуба «Динамо» Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» подвел итоги успешного сезона-2021/2022.
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