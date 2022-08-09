Волейбольный клуб «Динамо» завершил тренировочный сбор в Аше

Команда приступила к тренировкам в Челябинске

«Сбор прошел хорошо, никто из ребят не выпадал, все работали на совесть. Первые два тренировочных цикла были направлены на физическую работу, игроки набирали форму, а затем уже начали работать с мячом. Всеми игроками доволен»,

— рассказал главный тренер Алексей Андреев.