Волейбольный клуб «Динамо» готовится к первым встречам в Кубке России памяти Константина Ревы. Первый тур предварительного этапа пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Челябинские волейболистки сыграют в одной группе с клубами «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Университет» (Барнаул) и «Магнитка» (Магнитогорск). Спортсмены «Динамо» уже завершили подготовительные сборы перед новым сезоном.

Добавим, что ранее директор команды Юрий Кучкин в интервью рассказал о подготовке команды к сезону, взаимодействиях с тренерским составом, о том, как изменилась команда и какие цели стоят перед коллективом.

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