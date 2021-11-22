Волейбольный клуб «Динамо» вышел на третье место в Высшей лиге «А» чемпионата России

Челябинский клуб дважды обыграл в гостях соперников из Тюмени

Волейболисты челябинского «Динамо» провели два очередных матча в Высшей лиге «А» чемпионата России. Южноуральцы дважды обыграли в гостях ВК «Тюмень» с одинаковым счетом (3:1). Подопечные Алексея Андреева занимают третью строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

Обе игры в Тюмени не только завершились с одинаковы счетом, но и прошли по схожему сценарию. Дебютные партии оставались за нашей командой, затем хозяева сравнивали счет, но в третьем и четвертом сете челябинцы все же дожимали соперника.

Несмотря на итоговый результат, оба матча нельзя назвать для «Динамо» легкой прогулкой. Практически в каждой из 8 сыгранных за два дня партиях все решалось в самом конце и, что называется, «на тоненького».

Сразу в четырех сетах командам для выявления победителя не хватило 25 очков. В первый игровой день так случилось в первой и четвертой партиях, во второй — в третьей и четвертой. Снова одним из героев стал самый результативный игрок предыдущего тура в составе нашей команды Илья Казаченков.

Во второй игровой день наш доигровщик много забивал и с игры, и приносил очки на подачах. В концовке первой партии челябинцы сделали потрясающий рывок, набрав пять очков подряд. В третьем, ключевом сете, когда команды шли вровень, очко в очко, решающий эйс с подачи исполнил как раз Казаченков.

В четвертой, заключительной партии, тюменцы владели преимуществом и довольно продолжительное время вели в счете. В предыдущий игровой день челябинцы вырвали победу буквально на зубах — 26:24, едва избежав продолжения выяснения отношений в пятом сете и, как следствие, потери важных очков.

В повторной игре, казалось избежать тай-брейка не получится. В какой-то момент преимущество хозяев достигло трех мячей. Однако гости, вновь продемонстрировали характер и выровняли положение после ряда ошибок «Тюмени» — 21:21. В концовке хозяева едва не спаслись, отыграв два матчбола, но вновь свое веское слово сказал Казаченков. Очередной решающий удар в исполнении Ильи принес нашей команду победу.

В итоге две трудные победы в гостях со счетом 3:1 позволили «Динамо» упрочить позиции в турнирной таблице. Челябинцы по-прежнему занимают третье место на «Востоке», но оторвались от четвертого уже на 16 очков!

Следующие игры подопечные Алексея Андреева проведут дома против лидера, волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург). Матчи состоятся 2 и 3 декабря в ДС «Метар-Спорт».