Волейбольный клуб «Динамо» представил новобранцев команды

Челябинский клуб пополнился четырьмя новыми игроками

Руководство челябинского волейбольного клуба «Динамо» заключило контракты с четырьмя новыми игроками. В сезоне-2021/2022 за южноуральскую команду будут выступать доигровщик Александр Мочалов, а также центральные блокирующие Дмитрий Тряпкин, Иван Панычев и Арсений Королев, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Доигровщик Александр Мочалов (рост 198 см) уже выступал за команду в сезоне (2019/2020) и помог команде занять 4-е место в чемпионате Высшей лиги «А». Кроме того, игрок выступал за такие клубы как «Урал», «Динамо», «Губерния», «Зенит», в составе которого Александр выигрывал чемпионат России, «Кузбасс», «Енисей», «Нова», «Тюмень». Отметим, что в новом сезоне Александр будет самым опытным игроком нашей команды.

Дмитрий Тряпкин (рост 205 см) волейболом занимается с 12 лет. Он выпускник нижегородской СДЮСШОР. В «Динамо» перешел из «Искры». Кроме того, в его профессиональной карьере были «Сормович» — Молодежная лига, ВК «Нижний Новгород», «АСК». Дмитрий Тряпкин — чемпион мира среди юниоров U-19 (2013 г.), победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2013 г.), победитель чемпионата России (Высшая лига «Б», 2017 г.), победитель чемпионата России (Высшая лига «А» в составе «АСК», 2019 г.).

Также состав «Динамо» пополнился Иваном Панычевым (рост 203 см). Ранее он десять лет выступал за красноярский «Енисей» в Высшей лиге «Б» (2009—2011), в Высшей лиге «А» (2011—2015), а затем и в Суперлиге (2015—2019). Минувший сезон волейболист отыграл в составе «Сахалина».

Арсений Королев (207 см) является воспитанником челябинской школы волейбола, а именно — тренера Ларисы Анатольевны Щепиловой. На молодежном уровне выступал за команду «Звезды Югры» (Сургут). Два последних сезона провел в Высшей лиге «Б», выступая за команду «ИжГТУ-Динамо», в составе которой становился бронзовым и серебряным призером чемпионата.

Напомним, что прошлый сезон ВК «Динамо» (Челябинск) завершил свое выступление в Высшей лиге «А» на 16-м месте. Согласно регламенту и положению Всероссийской федерации волейбола, в течение двух сезонов состав участников в Суперлиге и Высшей лиге «А» остается без изменений. Таким образом челябинский клуб сохранил за собой прописку в лиге.

Автор: Степан Тимощук