Волейбольный клуб «Динамо» одержал уверенную победу в уральском дерби в чемпионате России

Челябинская команда обыграла одного из лидеров турнира «Локомотив-Изумруд» — 3:0

В первом матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» челябинское «Динамо» одержало уверенную победу над одним из лидеров «Востока» «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга — 3:0, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».



Игру «Динамо» начало очень хорошо, при счёте 4:1, заставило гостей взять тайм-аут. У хозяев хорошо сработал блок, а Илья Казаченков удачно завершил усилия партнеров. Затем уже гости сделали рывок сократив разрыв до минимума, а потом и сравняв счет — 6:6. Но в середине партии челябинцы на подачах Слави Костадинова выдали еще один яркий отрезок, увеличив отрыв до — 17:10. В концовке Роман Мурашко исполнил эйс. В итоге первый сет остался за челябинцами 25:14.



Вторую партию лучше начал «Локомотив-Изумруд», но динамовцы быстро смогли сравнять счет. Потом южноуральцы выдали хороший отрезок и вырвались вперед. Роман Мурашко исполнил очередной эйс. Гости вынуждены были брать тайм-аут. Но им это не помогло. Счёт вырос еще больше — 20:12. Концовку динамовцы также провели уверенно и без нервов — 25:20.



Заключительный сет начался с обоюдных ошибок на подачах. Тем не менее, «Локомотив» был впереди на 1-2 очка. Но в середине партии «Динамо» вырвалось вперед — 14:12. При счёте 19:16 гости взяли тайм-аут, предприняв последнюю попытку спасти партию, а заодно и матч. Но не получилось. По итогу уверенная победа «Динамо» в партии — 25:20 и 3:0 в матче.



Напомним, завтра, 3 декабря, состоится повторный поединок команд. Начало — в 18:00 по челябинскому времени.

