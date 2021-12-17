В первом матче десятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» челябинское «Динамо» одержало уверенную победу над пермской «Камой» на своем паркете со счетом 3:1, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
Игру «Динамо» начало очень хорошо — 6:2. Причем дважды на этом отрезке челябинской команде удались эйсы. К середине партии гостям удалось подобраться к хозяевам — 12:11. В концовке, при счете 22:19, тайм-аут взял Алексей Андреев. Это помогло динамовцам одержать победу — 25:21.
Вторая партия проходила в равной борьбе. Ни у одной из команд не было большого преимущества. Но динамовцы допустили несколько ошибок, в результате чего «Кама» вырвалась вперед — 9:5. Однако челябинцы собрались и сумели сравнять счет — 10:10. В дальнейшем на площадке также шла равная игра с обоюдными ошибками. Правда, в концовке гостям удалось вырваться вперед. В итоге партию забрала «Кама» — 25:21.
Третий сет поначалу проходил на встречных курсах. К середине партии вырисовалось преимущество хозяев — 11:7. Тренерский штаб «Камы» взял паузу. Но преимущество «Динамо» выросло ещё больше. Концовку партии челябинцы также провели уверенно — 25:21.
Заключительный сет получился таким же упорным, как и предыдущие. В дебюте обе команды совершили по нескольку ошибок на подачах. Гостям удалось перехватить инициативу и повести в счете в 1-2 мяча вплоть до самой концовки. Однако динамовцам все же удалось переломить ход партии и одержать трудную победу — 25:23. Победный эйс на счету Ильи Казаченкова.
«Кама на сегодняшний день — одна из опытных команд Высшей лиги „А“. Против нее всегда сложно играть. Сегодня мы допустили очень много собственных ошибок. В концовке, в общем-то, повезло. Справились. Но то, что сделали много ошибок, дало команде соперник небольшое преимущество в двух партиях. Сложный был матч, тяжелый. обсудим с ребятами, что было не так. Завтра повторная игра, думаю, что мы сделаем работу над ошибками», — рассказал после матча старший тренер ВК Динамо Николай Куравкин.
Завтра, 18 декабря, состоится повторный поединок команд. Начало — в 18:00 по челябинскому времени.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города