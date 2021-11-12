Волейбольный клуб «Динамо» одержал победу в южноуральском дерби

Челябинская команда обыграла «Магнитку» в чемпионате России — 3:1

В первом матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А» челябинское «Динамо» на своем паркете обыграло соседей из Магнитогорска — 3:1, сообщает пресс-служба клуба.



Дебютный сет челябинцы провалили. В начале матча преимущество было на стороне гостей и к середине партии разрыв в счете вырос до 8 очков — 12:20. Динамовцы несколько раз ошибались на подачах. В итоге первый сет остался за «Магниткой» — 25:16.



Вторую партию увереннее начали челябинские волейболисты. Тренерский штаб «Магнитки» брал тайм-ауты, но это не помогло сократить преимущество челябинцев. Одним из ключевых эпизодов концовки сета стала ошибка Магнитогорского клуба на подаче. После этого динамовцы довели партию до победы — 25:19.



Третий сет также остался за динамовцами. Челябинские волейболисты играли собранно и уверенно. При счете 7:4 гости были вынуждены брать тайм-аут. Что помогло им сократить разрыв в счете до минимума — 10:9. Но вскоре игра у «Динамо» наладилась и они вновь нарастили комфортное преимущество. Концовку партии челябинские игроки также провели достаточно уверенно. Сет закончился со счетом 25:13 в пользу «Динамо».



Четвертая партия проходила в равной борьбе. Вперед выходили то одни, то другие, игра превратилась в качели. Однако «Магнитка» сумела вырваться вперед — 18:13. Челябинцам пришлось взять тайм-аут, после которого они сумели выровнять игру — 19:19. Концовка партии получилась драматичной и захватывающей, но удача оказалась на стороне челябинской команды — 25:22.



Напомним, завтра, 13 ноября, состоится повторный поединок команд. Начало — в 16:00 по челябинскому времени.

