Сегодня, 11 марта, в первом матче 5-го финального тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге «А» волейболисты челябинского клуба «Динамо» на своей площадке обыграли столичный ЦСКА со счетом 3:2, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
Первый сет команды начали ровно — 3:3, 4:4, 5:5. После этого хозяева ушли в отрыв — 12:8, заставив ЦСКА взять тайм-аут. Позже разрыв в счете вырос до 7 очков. Такое преимущество хозяева уже не отпустили — 25:16. Второй сет лучше начал ЦСКА. Однако динамовцы быстро сумели вернуться в игру, набрав 5 очков подряд. Челябинцы довели партию до победы — 25:20. Третья и четвертая партия осталась за армейцами — 25:17, 21:25, что позволило сопернику сравнять счет — 2:2.
Исход борьбы решался на тай-брейке. В нервной концовке удача улыбнулась челябинцам — 17:15. Решающий мяч на счету Казаченкова, который сделал эйс. Челябинцы по состоянию на сегодняшний день выходят на чистое первое место. Завтра состоится повторный поединок команд. Начало в 15:00.
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