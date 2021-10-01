Стали известны соперники волейбольного клуба «Динамо-Метар» в полуфинале Кубка России

Челябинская команда сыграет на групповом этапе с «Динамо», «Минчанкой» и «Липецком»

Всероссийская федерация волейбола провела жеребьевку команд — участниц полуфинала Кубка России среди женских команд. Челябинский клуб «Динамо-Метар» проведет матчи группового этапа с московским «Динамо», «Минчанкой» и ВК «Липецк», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

На полуфинальной стадии турнира выступят 12 команд, разделенных на три группы по 4 в каждой. И только победители групп выйдут в «Финал четырех», в котором и будет определен обладатель трофея.

Челябинский клуб «Динамо-Метар» попал в квартет, в котором явным фаворитом выглядит неоднократный чемпион страны — московское «Динамо». «Минчанка» и «Липецк», хоть и выступили лучше южноуральского коллектива в прошлом сезоне, незначительно превосходят его в классе. Игры полуфинального этапа пройдут 20—23 октября в Липецке. «Финал четырех» примет 27—28 декабря Санкт-Петербург.

Напомним, что накануне руководство ВК «Динамо-Метар» провело пресс-конференцию, на которой гендиректор клуба Виталий Носов рассказал о целях и задачах на предстоящий сезон. По словам руководителя коллектива, челябинская команда в чемпионате российской суперлиги должна будет войти в восьмерку сильнейших и выйти в плей-офф. Стартовый поединок южноуральцы проведут уже в это воскресенье, 3 октября, — в Калининграде «Динамо-Метар» сыграет с действующим чемпионом страны «Локомотивом».