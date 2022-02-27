Волейбольный клуб «Динамо-Метар» уступил в уральском дерби на своей площадке в чемпионате российской суперлиги. Челябинки проиграли «Уралочке-НТМК» из Екатеринбурга в трех сетах — 0:3 (20:25, 20:25,15:25), сообщает пресс-служба «Динамо-Метар».
Наша команда достойно сражалась с сильным и опытным соперником. Начинали здорово, пока Уралочка раскачивалась. Но не справились с приемом, что рассыпало игру. Третий сет у челябинок явно не удался. Преимущество «Уралочки» к середине партии было разгромным — 5:15. Свердловские волейболистки без труда довели партию до победы — 15:25.
«Сегодня был мастер-класс от „Уралочки“, полностью не получилась игра. Они играли в свою игру, а мы не смогли им противостоять. Пытались сломить соперника, но „Уралочка“ показала, как надо играть, и как она умеет, мы не смогли ничего сделать», — говорит главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин.
Челябинский клуб занимает 11 место в турнирной таблице. Следующий поединок «Динамо-Метар» проведет 5 марта в Туле против «Тулицы».
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