Волейбольный клуб «Динамо-Метар» уступил в первом домашнем матче сезона «Ленинградке»

Челябинки проиграли в трех сетах

Сегодня, 9 октября, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» сыграли первый домашний матч в чемпионате российской суперлиги сезона-2021/2022. На своей площадке наша команда уступила в трех сетах «Ленинградке». Это уже второе поражение южноуральского клуба в стартовавшем турнире.

В первом сете челябинки на равных бились с соперником, но в концовке удача была на стороне питерской команды — 23:25. Однако затем игра у хозяек площадки разладилась. Гости добавили агрессивности в атаке, переиграли нашу команду на блоке. Кроме того, обнаружилась главная проблема нынешнего «Динамо-Метара» — игра на приеме.

«Нам нужно добавлять во всех компонентах игры, девушки еще не сыграны, нет взаимопонимания на площадке. Будем работать, ставить игру», — отметил после игры наставник «Динамо-Метара» Александр Кошкин.

Второй сет «Ленинградка» выиграла со счетом 25:16, третий — 25:12. Наставник питерской команды Александр Кашин после игры отметил, что его подопечным удалось победить в первую очередь за счет удачных действий на сетке. Именно в этом компоненте игры гости выглядели лучше.

Следующий матч «Динамо-Метар» проведет 16 октября в Москве. Соперник еще более серьезный и сложный — столичное «Динамо».