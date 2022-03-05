Волейбольный клуб «Динамо-Метар» проиграл в гостевом матче в чемпионате российской Суперлиги. Челябинки уступили «Тулице» из Тулы в трех сетах — 0:3 (17:25, 22:25,17:25), сообщает пресс-служба «Динамо-Метар».
Наши соперники являются одним из открытий нынешнего чемпионата. Клуб из Тулы занимает третье место. В нынешнем сезоне соперники уже встречались друг с другом. В Челябинске «сухую» победу (3:0) одержали волейболистки из Тулы.
Первый сет у челябинок явно не удался. Во втором отрезке наша команда достойно сражалась с сильным соперником, но хозяйки взяли верх. Начало третьего сета осталось за «Тулицей» и тульские волейболистки без труда довели партию до победы — 17:25.
Челябинский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий поединок «Динамо-Метар» проведет 12 марта в Челябинске против «Минчанки».
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