Женский челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» заключил контракт на один сезон с трехкратной чемпионкой России Ольгой Бирюковой. В минувшем сезоне спортсменка выступала в чемпионате Турции за «Мерт Груп Сигорта», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Ольга Бирюкова является мастером спорта и опытным игроком. Выступает на позиции доигровщика. Игровая карьера Ольги началась в 2011 году выступлениями за фарм-клуб команды «Динамо-Казань». С 2013 года выступала за основной состав казанской команды, с которым трижды (в 2014, 2015 и 2020-м) становилась чемпионкой России. Также волейболистка является многократным призером Кубка России, Суперкубка России и победительницей Всероссийской универсиады.
В 2015 и 2018 годах Бирюкова выступала за национальную сборную России, с которой завоевала Кубок Ельцина, выиграла серебряные медали в розыгрыше Гран-при, а в 2018 году приняла участие в чемпионате мира. Это уже четвертый новичок в челябинской команде. Ранее контракт с клубом заключили Ольга Ефимова и Ангелина Сперскайте. Продлили соглашения с командой Анна Багрянцева, Ирина Сорокина, Ольга Яргычова, Кристина Лавнова, Анастасия Васильева, Алина Вафина и Анастасия Иванкина.
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