Волейбольный клуб «Динамо-Метар» усилил состав перед стартом нового сезона

Челябинская команда завершила комплектование в текущем межсезонье

В новом сезоне женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» способен значительно улучшить свои результаты. В межсезонье команда была активным игроком на трансферном рынке, заметно усилив состав. Челябинский клуб заключил контракты с пятью опытными известными волейболистками, сохранив костяк команды. ИА «Первое областное» подводит итоги межсезонья для «Динамо-Метар», полагая, что в новом сезоне Суперлиги он обязан как минимум выходить в плей-офф.

Успешное развитие женского волейбола в Челябинске во многом связано с продуктивной работой тренеров в спортшколе «Юность-Метар», ежегодно выпускающей перспективных спортсменок, многие из которых становятся звездами российского волейбола. Как результат — едва ли не в каждом клубе Суперлиги сейчас выступают воспитанницы этой челябинской спортшколы.

Однако сложнее все было до недавнего времени с профессиональным клубом. «Метар», преследуемый финансовыми проблемами, на протяжении многих лет терял своих перспективных игроков. И даже если в сезоне кому-то удавалось себя проявить, тут же клубы-конкуренты переманивали волейболисток, предлагая им более выгодные финансовые условия. В такой ситуации работать на перспективу было невозможно. Соответственно и команда, как правило, финишировала в подвале турнирной таблицы.

Ситуация начала меняться к лучшему два года назад. В региональном правительстве обратили внимание на судьбу команды, а на должность гендиректора клуба был приглашен Виталий Носов (к своим обязанностям он приступил чуть ранее — в декабре 2019 года). За это время сделано было немало — приведена в порядок клубная база на Сталеваров, 90. Более тесный и прямой контакт стал между руководством команды и воспитанницами спортшколы, с наиболее перспективными из них были заключены долгосрочные контракты. Но главное — появилась финансовая стабильность, которая напрямую отражалась на результатах клуба.

Разумеется, и проблем хватало. И, прямо скажем, результаты тоже не сразу пошли в гору. Но знающие люди из мира волейбола сразу заметили и оценили прогресс «Динамо-Метар». Было очевидно, что ведется грамотная и поступательная работа на перспективу. Проблески этой работы стали прорисовываться в конце прошлого сезона. Челябинская команда, неудачно стартовав, стала добавлять от игры к игре в середине чемпионата и выдала отличный финишный спурт, едва не пробившись в плей-офф. Ну а в плей-ауте уверенно обыграла соперниц во всех пяти поединках, заняв итоговое 9-е место.

«Динамо-Метар». Изменения в составе

Ушли: Вита Акимова, Алеся Пироговская, Ольга Форналева, Мария Боговская, Татьяна Щукина, Ксения Дьяченко.

Продлили контракты: Мария Самойлова, Елена Ткачева, Анна Багрянцева, Ирина Сорокина, Ольга Яргычова, Кристина Лавнова, Анастасия Васильева.

Пришли: Ольга Ефимова («Ленинградка», Санкт-Петербург), Дарья Малыгина («Тулица», Тула), Ольга Бирюкова («Мерт Груп Сигорта», Турция), Ангелина Сперскайте («Динамо-Ак Барс», Казань), Жанна Каськова («Спарта», Нижний Новгород).

В нынешнем межсезонье руководство клуба «Динамо-Метар» было чрезвычайно активным на трансферном рынке. Хотя поначалу новости приходили тревожные. Так, из лагеря клуба стала поступать информация, что покидают команду Алеся Пироговская и Татьяна Щукина. Не продлены контракты с Ольгой Форналевой, Ксенией Дьяченко и Марией Боговской. Наконец, совсем стало грустно, когда выяснилось, что уедет из Челябинска один из лидеров команды Вита Акимова.





«Из прошлогоднего состава не удалось сохранить лишь Виту Акимову. С остальными девушками, с кем мы хотели, продлили контракты. Для себя определили пять позиций для усиления состава, все их заполнили, я считаю, игроками хорошего уровня. Мы не фавориты Суперлиги, но уверен, что можем дать бой и победить любого соперника», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» Виталий Носов в телефонном разговоре.

Гендиректор клуба не стал называть каких-то конкретных целей и задач, которые стоят перед командой в новом сезоне. Впрочем, они и так всем понятны и ясны — нужно сделать то, что едва не получилось в прошлом чемпионате, то есть выйти в плей-офф. Кроме того, женский волейбол — очень непредсказуем. Мяч, как говорится, круглый. Поэтому и Виталий Носов осторожно оценивает ближайшие перспективы клуба. Хотя в его словах и чувствуется некая уверенность в том, что новый сезон должен пройти для команды на позитивной волне. И вера в то, что количество поклонников клуба увеличится.





Трансферная политика «Динамо-Метар» в этом межсезонье разительно отличается от той, что была раньше, и заслуживает высоких оценок. По словам все того же Носова, во многом это связано с фигурой главного тренера Александра Кошкина. Молодой специалист — тот человек, с которым хотят и любят работать волейболистки. Скажем, в «Сахалине» он перевел Дарью Малыгину из диагональной на позицию центральной блокирующей, где ей лучше удалось раскрыть свой потенциал. Высоко оценивают его профессиональные и человеческие качества Ангелина Сперскайте и Ольга Бирюкова.

«Мне импонирует тренерский штаб клуба, при Александре Кошкине в командах всегда дружеская и комфортная обстановка. Это стало основной причиной моего решения перейти в „Динамо-Метар“. Кроме того, знакома с некоторыми игроками команды, с которыми раньше выступала, — например, Еленой Ткачевой, Марией Самойловой, Ангелиной Сперскайте», — объясняет Дарья Малыгина.





В новом сезоне за клуб будут выступать две волейболистки, ранее становившиеся чемпионками России. Помимо Дарьи Малыгиной, это Ольга Бирюкова. А это очень важно с психологической точки зрения. Две эти спортсменки могут привнести партнерам по команде уверенности, обрести дух победителей.

ВК «Динамо-Метар». Состав на сезон-2022/2023

Связующие: Ирина Сорокина, Ольга Ефимова

Центральные блокирующие: Дарья Малыгина, Ольга Яргычова, Анна Багрянцева

Доигровщики: Ольга Бирюкова, Елена Ткачева, Ангелина Сперскайте, Варвара Осыченко

Диагональные: Мария Самойлова, Жанна Каськова

Либеро: Кристина Лавнова, Анастасия Васильева

А ведь есть еще Ангелина Сперскайте, завоевавшая в минувшем сезоне Кубок России. И опытная связующая Ольга Ефимова, ранее привлекавшаяся к матчам за национальную сборную России. Наконец, амбициозная Жанна Каськова, ставшая одним из лидеров нижегородской «Спарты».

«Я решила вернуться в Россию и выбрала „Динамо-Метар“ потому, что вижу амбициозные цели у команды. Есть желание работать в коллективе, у которого есть мотивация развиваться и прогрессировать. Хорошо знаю о том, что в Челябинске сильная школа волейбола. С Катей Гамовой и Женей Старцевой играла в казанском „Динамо“»,— говорит Ольга Бирюкова.





Насколько успешным получится сезон-2022/2023 для «Динамо-Метар», во многом зависит от того, насколько хорошо впишутся в коллектив новобранцы. Сумеют ли они быстро найти между собой общий язык и понимание. Очевидно, что стартовая шестерка будет совершенно иной. Но здесь нужно отметить главное — у тренерского штаба появилась вариативность — теперь, если у кого-то не пойдет игра, ему есть достойная и равнозначная замена.

«В прошлом сезоне мы во многом зависели от состояния здоровья игроков. Выход из строя основного игрока моментально ограничивал наши возможности. Теперь такой проблемы перед нами стоять не должно. Это хорошо может сказаться и на тренировочном процессе: каждая спортсменка будет биться за место в составе и у нее не будет уверенности в том, что она незаменима. Приятно радует и тот факт, что основу команды продолжат составлять наши, местные воспитанницы», — добавляет Виталий Носов.

Напомним, что для челябинского клуба «Динамо-Метар» сезон-2022/2023 стартует с предварительного этапа Кубка России, который пройдет с 5 по 11 сентября в Екатеринбурге. В чемпионате женской Суперлиги выступят 14 команд. Первую домашнюю игру «Динамо-Метар» проведет 30 сентября против «Ленинградки».



