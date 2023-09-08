Сегодня, 8 сентября, в Казани стартует второй тур Кубка 100-летия отечественного волейбола. В первой игре челябинские волейболистки «Динамо-Метар» встретятся с хозяевами этапа «Динамо-Ак Барс», передает пресс-служба южноуральской команды.
В Кубке 100-летия российского волейбола примут участие восемь сильнейших команд по итогам сезона-2022/23. Они разбиты на две группы по четыре в каждой. В Челябинске, помимо хозяек, выступят «динамовки» из Казани, Москвы и Краснодара.
В первом туре, который прошел в челябинском ДС «Метар-Спорт», челябинское «Динамо-Метар» после двух поражений от одноклубниц из Казани и Москвы реабилитировалось перед родными болельщиками, обыграв в драматичном поединке краснодарское «Динамо» — 3:2. Судьба двух путевок в «Финал четырех» теперь решится во втором туре в Казани.
Расписание игр челябинской команды во втором туре:
8 сентября, 20:30
«Динамо-Метар» — «Динамо-Ак Барс»
9 сентября, 18:00
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар»
10 сентября, 18:00
«Динамо-Метар» — «Динамо» (Краснодар)
Возрастное ограничение: 0+
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города