Волейбольный клуб «Динамо-Метар» стартует во втором туре Кубка столетия Турнир пройдет в Казани с 8 по 10 сентября



В Кубке 100-летия российского волейбола примут участие восемь сильнейших команд по итогам сезона-2022/23. Они разбиты на две группы по четыре в каждой. В Челябинске, помимо хозяек, выступят «динамовки» из Казани, Москвы и Краснодара.



В первом туре, который прошел в челябинском ДС «Метар-Спорт», челябинское «Динамо-Метар» после двух поражений от одноклубниц из Казани и Москвы реабилитировалось перед родными болельщиками,

Расписание игр челябинской команды во втором туре:



8 сентября, 20:30

«Динамо-Метар» — «Динамо-Ак Барс»



9 сентября, 18:00

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар»



10 сентября, 18:00

«Динамо-Метар» — «Динамо» (Краснодар)

Возрастное ограничение: 0+

Сегодня, 8 сентября, в Казани стартует второй тур Кубка 100-летия отечественного волейбола. В первой игре челябинские волейболистки «Динамо-Метар» встретятся с хозяевами этапа «Динамо-Ак Барс», передает пресс-служба южноуральской команды.В Кубке 100-летия российского волейбола примут участие восемь сильнейших команд по итогам сезона-2022/23. Они разбиты на две группы по четыре в каждой. В Челябинске, помимо хозяек, выступят «динамовки» из Казани, Москвы и Краснодара.В первом туре, который прошел в челябинском ДС «Метар-Спорт», челябинское «Динамо-Метар» после двух поражений от одноклубниц из Казани и Москвы реабилитировалось перед родными болельщиками, обыграв в драматичном поединке краснодарское «Динамо» — 3:2 . Судьба двух путевок в «Финал четырех» теперь решится во втором туре в Казани.8 сентября, 20:30«Динамо-Метар» — «Динамо-Ак Барс»9 сентября, 18:00«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар»10 сентября, 18:00«Динамо-Метар» — «Динамо» (Краснодар)

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