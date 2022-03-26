Волейбольный клуб «Динамо-Метар» сохраняет шансы на попадание в плей-офф

Челябинская команда упустила победу над саратовским «Протоном»

Сегодня, 26 марта, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» проиграли в чемпионате российской женской суперлиги саратовскому «Протону» (2:3). Однако продолжают сохранять шансы на попадание в восьмерку сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата, которая на втором этапе будет бороться за медали турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский клуб неудачно стартовал в чемпионате, долгое время находился в группе аутсайдеров, занимая предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Однако ближе к концу регулярного чемпионата разыгрался, одержав несколько важных побед. Восхождение «Динамо-Метар» началось после сенсационной победы над московским «Динамо» (3:2), затем были выигрышные поединки в гостях со «Спартой» (3:1) и дома с «Минчанкой» (3:1). Наконец, равной и упорный поединок с казанским «Динамо-Ак Барсом» (2:3).

Как результат — южноуральский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице и стал претендентом на попадание в плей-офф. До занимающего 8-ю строчку краснодарского «Динамо» нашу команду стало отделять лишь две победы. Поэтому и с настроем на предстоящий поединок против саратовского «Протона» у хозяек был полный порядок.

В первой партии челябинки были сильней 25:23. Как и прежде, основная угроза соперницам исходила от диагональной Виты Акимовой. Во втором сете гости взяли реванш (20:25), однако в третьем «Динамо-Метар» вновь вышел вперед (25:21). Увы, «Протон» сумел взять нити игры под свой контроль и в двух последующих партиях был сильней — 16:21 и 10:15 на тай-брейке.

До конца регулярно чемпионата «Динамо-Метар» осталось провести два поединка, в которых для попадания в топ-8 нужно обязательно побеждать. 2 апреля челябинки сыграют в гостях с подмосковным «Заречье-Одинцово», а ключевой поединок состоится 8 октября дома с главным конкурентом за место в плей-офф — краснодарским «Динамо».