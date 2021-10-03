Волейбольный клуб «Динамо-Метар» с поражения стартовал в российской суперлиге

В гостях челябинки уступили «Локомотиву» из Калининграда — 0:3

Сегодня, 3 октября, провел первый матч в чемпионате России по волейболу среди женских команд сезона-2021/2022 челябинский клуб «Динамо-Метар». В стартовом матче наша команда уступила действующему чемпиону страны — калининградскому «Локомотиву» (0:3).

Волей календаря южноуральскому клубу пришлось стартовый поединок проводить против одного из фаворитов турнира, действующего чемпиона страны. Разумеется, никто и не ждал от нашей команды победы, а вот навязать борьбу сопернику «Динамо-Метар» мог. К сожалению, не получилось. Особенно удручает результат первого сета, который челябинки проиграли со счетом 6:25.

В двух других партиях у гостей стала получаться командная игра. Впрочем, ослабил хватку и «Локомотив», который стал действовать по счету — контролировал ход игры, не прилагая для этого сверхусилий. Вторую партию «Динамо-Метар» проиграл со счетом 17:25, третью — 15:25.

Следующий поединок челябинки проведут дома, во ДС «Метар-Спорт» 9 октября. Соперник — «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Начало матча в 16:00.